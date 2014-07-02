Margine de cauciuc pentru FRV 30

Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performata de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.

Insertia pentru FRV 30 este recomandata pentru utilizarea pe pardoseli netede interioare. Aceasta creste performanta de aspirare si reduce cantitatea de apa, care ramane la un nivel minim. Acest lucru inseamna cu podeaua interioara se usuca in numai cateva minute.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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