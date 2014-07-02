Margine de cauciuc pentru FRV 30
Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performata de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.
Insertia pentru FRV 30 este recomandata pentru utilizarea pe pardoseli netede interioare. Aceasta creste performanta de aspirare si reduce cantitatea de apa, care ramane la un nivel minim. Acest lucru inseamna cu podeaua interioara se usuca in numai cateva minute.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
Masini compatibile
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Entry Class *EU
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further