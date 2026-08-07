FRV 30

Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățitorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 5,6

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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