PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon
Peria de spălare rotativî îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80ºC. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie inlocuibila).
Caracteristici si beneficii
Perie rotativa de spalare actionata cu apa
- Nu este necesar un motor suplimentar pentru actionarea periei.
- Constructie compacta si usoara.
Par de nailon
- Suprafetele sunt protejate.
Efect ridicat de curatare mecanica datorita rotatiei
- Performanţă excepțională de curăţare
- Cerere de timp mai mica comparativ cu periile de spalare standard.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|500 - 1000
|Material
|Nailon
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate (kg)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|300 x 200 x 100
Masini compatibile
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- PRO HD 600