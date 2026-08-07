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Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 500 - 1000
Материал Нейлон
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (кг) 1
Вес (с упаковкой) (кг) 1,15
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 300 x 200 x 100
Created with AI (artificial intelligence)

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