Sac pentru filtrare din fleece pentru WD 4/5/6
Saci de filtrare din fleece extrem de rezistenți la rupere, cu o rată ridicată de retenție a prafului. Intervale de aspirare semnificativ mai lungi în comparație cu sacii de filtrare din hârtie. Pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden din gamele WD 4 până la WD 6.
Sacii de filtrare din fleece, extrem de rezistenți la rupere, au o rată ridicată de retenție a prafului și permit perioade de aspirare semnificativ mai lungi în comparație cu sacii de filtrare din hârtie. Sacii filtranți din fleece sunt potriviți pentru aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden din gamele WD 4 până la WD 6.
Caracteristici si beneficii
Material fleece cu trei straturi
- Pentru putere mare de aspirare și filtrare ridicată a prafului în timpul utilizării.
- Extrem de rezistent la rupere, ideal pentru utilizare intensivă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|4
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 190 x 13
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă