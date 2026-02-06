Флисовый фильтр-мешок для WD 4/5/6

Исключительно прочный на разрыв фильтр-мешок, с высокой эффективностью фильтрации. Значительно продлевает время работы по сравнению с бумажными фильтр-мешками. Используется для пылесосов WD 4/5/6.

Особенности и преимущества
Трехслойный нетканый материал
  • Обеспечивает высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли.
  • Особо прочный на разрыв материал, прекрасно подходящий для интенсивной эксплуатации.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 4
Цвет Белый
Вес (кг) 0,225
Вес (с упаковкой) (кг) 0,354
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 260 x 190 x 13
Области применения
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
