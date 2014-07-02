Set de aspirare pentru unelte electrice

Furtun de aspirare flexibil (1m) inclusiv adaptor pentru conexiunea de clipurilor uletelor electrice de evacuare a aerului (de exemplu ferastrau mecanic, rectificator, masina de gaurit, rindea, etc.). Pentru curatenie.

Furtun de aspirare flexibil (1 m) inclusiv adaptorul pentru conectarea furtunului la racordul de evacuare a prafului pentru uneltele electrice, ex. ferastrau mecanic, masini de macinat, masini de sfredelit sau masini electrice de nivelat. Murdaria produsa este imediat extrasa si nu murdareste camerele / aerul. Solutia ideala pentru spatiu curat fara a trebui sa curatati.

Caracteristici si beneficii
Adaptor pentru scule electrice
  • Pentru racordarea furtunului aspirator la stutul de aer de evacuare a sculelor electrice
  • Pentru aspirarea directa de praf/ mizerie in timpul aplicarii, fara ca ceva sa ajunga in spatiul ambiental
Structura flexibila a furtunului de aspirare
  • Mai multa putere de aspirare
  • Usor si practic de aplicat
Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (parts) 2
Diametru nominal standard (mm) 35
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1220 x 41 x 41
Domenii de intrebuintare
  • Atelier
  • Renovare
