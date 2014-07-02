Комплект для работыс электроинструментами

Состоит из тонкого и эластичного специального шланга (1 м) и адаптера для присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу (оснащенному штепсельной розеткой). Позволяет немедленно собирать образующиеся при работе пыль, опилки или стружку.

Особенности и преимущества
Адаптер для электроинструментов
  • Для соединения всасывающего шланга с отверстием выхода воздуха у электроинструмента
  • Для непосредственного удаления пыли во время работы с электроинструментом
Гибкое соединение всасывающего шланга
  • Увеличенная свобода движений.
  • Легкий и практичный в использовании аксессуар
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 2
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,14
Вес (с упаковкой) (кг) 0,216
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1220 x 41 x 41
Области применения
  • Уборка в мастерской
  • Уборка при ремонте
