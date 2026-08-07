Set de conversie 2 de la aparat

Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.

Utilizați tehnologia EASY!Force, dar păstrați aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher existente: kitul 2 de conversie EASY!Force cu toate piesele compatibile până la duză. Kitul de conversie include pistolul de înaltă presiune EASY!Force (4.118-005), o lance de pulverizare cu lungimea de 1050 mm (4.112-000) cu cuple EASY!Lock, furtun de înaltă presiune de 10 metri premium cu lățime nominală 8 și adecvat pentru o presiune de lucru de până la 315 bar, adaptorul 2 (4.111-030) pentru conectarea aparatului și adaptorul 8 (4.111-036) pentru duze de înaltă presiune cu racord M 18 × 1,5.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 5,8
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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