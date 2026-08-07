Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата

Специально предназначен для дооснащения уже имеющихся аппаратов высокого давления Kärcher: Комплект переоснащения EASY!Force 2 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой, шлангом высокого давления и всеми необходимыми адаптерами.

Используйте технологии EASY!Force в сочетании с уже имеющимся аппаратом высокого давления Kärcher: комплект переоснащения 2 EASY!Force со всеми необходимыми компонентами до самого сопла. Комплект переоснащения включает пистолет EASY!Force (4.118-005), струйную трубку длиной 1050 мм с разъемом (4.112-000) EASY!Lock, шланг высокого давления Premium длиной 10 м с номинальным диаметром 8 и рабочим давлением до 315 бар, адаптер 2 (4.111-030) для подсоединения аппарата и адаптером 8 (4.111-036) для сопел высокого давления с разъемом M 18 х 1,5.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 5,8
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова