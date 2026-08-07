Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force

Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.

Pentru îmbunătățirea tuturor aparatelor de curățat cu înaltă presiune Kärcher, care au deja accesoriile corespunzătoare, cu tehnologia EASY!Force convenabilă și economică din punct de vedere energetic: Kitul nostru de conversie 3 EASY!Force include pistolul de înaltă presiune EASY!Force (4.118-005), adaptorul 12 (4.111-046) pentru furtunul de înaltă presiune, inclusiv cupla rotativă, precum și adaptorul 5 (4.111-033) pentru lăncile de pulverizare cu racord M 22 × 1,5. Cu acest kit de conversie, furtunurile de înaltă presiune și lăncile de pulverizare existente pot fi utilizate în continuare în mod economic.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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