Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force
Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.
Pentru îmbunătățirea tuturor aparatelor de curățat cu înaltă presiune Kärcher, care au deja accesoriile corespunzătoare, cu tehnologia EASY!Force convenabilă și economică din punct de vedere energetic: Kitul nostru de conversie 3 EASY!Force include pistolul de înaltă presiune EASY!Force (4.118-005), adaptorul 12 (4.111-046) pentru furtunul de înaltă presiune, inclusiv cupla rotativă, precum și adaptorul 5 (4.111-033) pentru lăncile de pulverizare cu racord M 22 × 1,5. Cu acest kit de conversie, furtunurile de înaltă presiune și lăncile de pulverizare existente pot fi utilizate în continuare în mod economic.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
Masini compatibile
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- PRO HD 600