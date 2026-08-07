Комплект для переоборудования EASY!Force 3 – пистолет

Совместим с имеющимся шлангом высокого давления и струйной трубкой: Комплект переоснащения EASY!Force 3 с пистолетом EASY!Force- и всеми необходимыми адаптерами для оснащения аппарата высокого давления.

Для дополнения любых аппаратов высокого давления Kärcher, уже имеющих соответствующий комплект принадлежностей, комфортными и эргономичными технологиями EASY!Force: Комплект переоснащения EASY!Force 3 включает сам пистолет EASY!Force (4.118-005), адаптер 12 (4.111-046) для шланга высокого давления в сборе с вращающейся муфтой и адаптер 5 (4.111-033) для струйных трубок с разъемом M 22 х 1,5. Вы можете продолжать использовать имеющиеся шланги высокого давления и струйные трубки и при этом экономить деньги.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 1,215
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Created with AI (artificial intelligence)

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