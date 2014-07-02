Set racorduri Basic
set racord pentru conexiune furtunurilor de apa pompele de gradina, automatele si instalatiile de apa menajera. Pentru cuplarea usoara si legatura perfecta a furtunului si pompei.
Set de conector de baza pentru conectarea furtunurilor de apa 1/2" (13 mm) la pompele de gradina si la pompele de inalta presiune pentru utilizarea statica cu sistem de prindere practica. Setul de conector este adecvat pentru toate pompele mentionate cu filetul de conectare 1" (33,3 mm).
Caracteristici si beneficii
Inclusiv racord la robinet
- Pentru conectarea rapida de cuplaje si pompe
Sistem practic cu clic
- Faciliteaza conectarea furtunurilor cu pompa
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|79 x 42 x 42
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.