Соединительный комплект

Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,035
Вес (с упаковкой) (кг) 0,05
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 79 x 42 x 42
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
  • Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.
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Created with AI (artificial intelligence)

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