Siguranta actionare pe uscat
Siguranta actionare pe uscat apara impotriva deteriorarii pompele de gradina, pompele submersibile si instalatiile de apa menajera. In cazul in care apa nu curge prin pompa, aceasta se opreste automat.
Protejeaza pompele si previne functionarea uscata. Comutatorul flotor incepe si termina in mod automat pompa si previne functionarea uscata. Protectia fiabila cu functionare uscata pentru pompe de gradina, pompe de presiune submersibile si pompe de presiune ridicata. Protectie cu functionare uscata cu filet de conectare 1" (33,3 mm)
Caracteristici si beneficii
Siguranta de actionare pe uscat
- Daca prin pompa nu curge apa pentru ca de exemplu rezervorul de apa este gol, pompa se opreste automat si este protejata de daune.
- Adecvata in special pentru instalatii de apa menajera, pentru supravegherea automata a rezervorului de apa.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|135 x 100 x 197
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.