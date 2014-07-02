Блок защиты станций водоснабжения от работы без воды

Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1".

Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,933
Вес (с упаковкой) (кг) 1,053
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 135 x 100 x 197
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
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Created with AI (artificial intelligence)

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