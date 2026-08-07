Ideal pentru îndepărtarea buruienilor pe zone mai mari, cum ar fi alei sau parcări, dispozitivul nostru de îndepărtare a buruienilor WR 100 își demonstrează punctele forte în special în combinație cu unul dintre aparatele nostre de curățare cu înaltă presiune cu încălzire. Temperatura optimă a apei de până la 98°C garantează îndepărtarea eficientă și foarte comodă a buruienilor din jur nedorite. Cu dispozitivul de îndepărtare a buruienilor cu o lățime de 100 cm, cu distribuție uniformă a apei, lucrați rapid, economisind astfel timp, în timp ce adaptorul integrat pentru duze garantează întotdeauna un volum perfect de apă, indiferent de aparatul de curățat cu înaltă presiune cu încălzire utilizat. Șasiul în cauză vă ușurează considerabil sarcina, asigurând astfel un confort maxim de lucru.