Приспособление для уничтожения сорняков WR 100
Решение для легкого и быстрого уничтожения сорняков: приспособление WR 100 с шасси, сопловой балкой шириной 100 см и встроенным адаптером для применения с аппаратами высокого давления с подогревом воды.
Приспособление для уничтожения сорняков WR 100, предназначенное для обработки больших площадей (например, дорожек или автостоянок), обеспечивает наилучшие результаты в комбинации с одним из наших аппаратов высокого давления с подогревом воды. Оптимальная температура воды (до 98°C) гарантирует исключительно легкую и эффективную борьбу с нежелательной растительностью. Приспособление рабочей шириной 100 см с равномерным распределением воды позволяет производить обработку с экономией времени, причем встроенный адаптер обеспечивает оптимальный расход воды вне зависимости от типа используемого аппарата. Входящее в комплект поставки шасси значительно облегчает выполнение работ.
Особенности и преимущества
Эффективная борьба с сорной растительностью благодаря оптимальному взаимодействию приспособления для уничтожения сорняков с аппаратом высокого давления с подогревом воды
- Встроенный адаптер для обеспечения оптимального расхода воды при использовании любого аппарата высокого давления с подогревом воды.
- Поддержание стабильной температуры воды на уровне, оптимальном для уничтожения сорняков (до 98°C), благодаря современной технологии водонагревателей Kärcher.
Уничтожение сорняков на больших площадях с экономией времени
- Сопловая балка шириной 100 см с равномерным распределением воды и высокой производительностью по площади.
- Шасси для максимально удобного выполнения работ.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (кг)
|1,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,8
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Области применения
- Легкое и эффективное уничтожение сорняков в коммунальном хозяйстве без применения гербицидов.