WR 50

În combinație cu un aparat de curățare cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher, dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 50 cu lățimea de 50 cm este ideal pentru îndepărtarea buruienilor. Acesta este dotat cu un șasiu ajustabil și adaptor pentru duze.

Îndepărtarea eficientă și fără efort a buruienilor: Pur și simplu atașați dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 50 la aparatul de curățat cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher și îndepărtați complet buruienile deranjante cu ușurință și pentru o lungă perioadă de timp. Aparatul de curăţat cu înaltă presiune asigură o temperatură optimă de 98°C pentru îndepărtarea buruienilor, în timp ce adaptorul pentru duze asigură un debit optim de apă la bara cu duze cu lățimea de 50 cm. Datorită kitului ajustabil de fixare a roții pentru lance, puteți lucra confortabil și fără efort pentru perioade mai lungi.

Caracteristici si beneficii
Kit ajustabil de fixare a roților inclus
  • Operare confortabilă și fără efort pe perioade mai lungi de utilizare.
  • O distanță optimă de lucru față de sol este garantată în permanență.
Compatibilitate optimizată a aparatului de curățare cu înaltă presiune și a lăncii pentru buruieni pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor
  • Adaptorul integrat pentru duze garantează volumul corect al apei în funcţie de aparatul de curățat cu înaltă presiune utilizat.
  • Cea mai nouă tehnologie pentru arzător asigură temperatura optimă a apei pentru îndepărtarea buruienilor (până la 98°C).
Design compact al lăncii pentru buruieni
  • Designul compact permite utilizarea în spații înguste.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare EASY!Lock
Greutate (kg) 2,2
Greutate cu ambalaj (kg) 3,5
Domenii de intrebuintare
  • Îndepărtarea eficientă și comodă a buruienilor
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Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
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