Îndepărtarea eficientă și fără efort a buruienilor: Pur și simplu atașați dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 50 la aparatul de curățat cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher și îndepărtați complet buruienile deranjante cu ușurință și pentru o lungă perioadă de timp. Aparatul de curăţat cu înaltă presiune asigură o temperatură optimă de 98°C pentru îndepărtarea buruienilor, în timp ce adaptorul pentru duze asigură un debit optim de apă la bara cu duze cu lățimea de 50 cm. Datorită kitului ajustabil de fixare a roții pentru lance, puteți lucra confortabil și fără efort pentru perioade mai lungi.