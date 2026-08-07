WR 50
În combinație cu un aparat de curățare cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher, dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 50 cu lățimea de 50 cm este ideal pentru îndepărtarea buruienilor. Acesta este dotat cu un șasiu ajustabil și adaptor pentru duze.
Îndepărtarea eficientă și fără efort a buruienilor: Pur și simplu atașați dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 50 la aparatul de curățat cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher și îndepărtați complet buruienile deranjante cu ușurință și pentru o lungă perioadă de timp. Aparatul de curăţat cu înaltă presiune asigură o temperatură optimă de 98°C pentru îndepărtarea buruienilor, în timp ce adaptorul pentru duze asigură un debit optim de apă la bara cu duze cu lățimea de 50 cm. Datorită kitului ajustabil de fixare a roții pentru lance, puteți lucra confortabil și fără efort pentru perioade mai lungi.
Caracteristici si beneficii
Kit ajustabil de fixare a roților inclus
- Operare confortabilă și fără efort pe perioade mai lungi de utilizare.
- O distanță optimă de lucru față de sol este garantată în permanență.
Compatibilitate optimizată a aparatului de curățare cu înaltă presiune și a lăncii pentru buruieni pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor
- Adaptorul integrat pentru duze garantează volumul corect al apei în funcţie de aparatul de curățat cu înaltă presiune utilizat.
- Cea mai nouă tehnologie pentru arzător asigură temperatura optimă a apei pentru îndepărtarea buruienilor (până la 98°C).
Design compact al lăncii pentru buruieni
- Designul compact permite utilizarea în spații înguste.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Greutate (kg)
|2,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,5
Domenii de intrebuintare
- Îndepărtarea eficientă și comodă a buruienilor