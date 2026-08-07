Приспособление для уничтожения сорняков WR 50
Приспособление для уничтожения сорняков WR 50 шириной 50 см в сочетании с аппаратом высокого давления с подогревом – идеальный вариант для уничтожения сорняков. В комплект поставки входят регулируемое по высоте шасси и встроенный адаптер для сопел.
Простое и эффективное уничтожение сорняков: просто установите приспособление WR 50 на аппарат высокого давления с подогревом воды и уничтожьте сорняки – быстро, тщательно и, главное, надолго. Аппарат высокого давления нагревает воду до температуры 98°C – оптимальной для выполнения таких задач, а встроенный адаптер обеспечивает оптимальный расход воды на балке с рабочей шириной 50 см. Регулируемые колесики, входящие в комплект поставки, позволяют работать с комфортом и без переутомления в течение длительного времени.
Особенности и преимущества
Универсальная колесная рама в комплекте поставки.
- Удобная и легкая работа в течение длительного времени.
- Постоянно оптимальное рабочее расстояние от земли.
Оптимальное сочетание аппарата высокого давления и устройства для удаления сорняков для их эффективного уничтожения.
- Встроенный адаптер для сопел гарантирует надлежащий расход воды в зависимости от используемого аппарата высокого давления.
- Суперсовременная технология нагрева обеспечивает температуру воды, оптимально подходящую для уничтожения сорняков (до 98°C).
Компактный дизайн приспособления.
- Небольшие размеры позволяют работать в стесненных пространствах.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (кг)
|2,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,5
Области применения
- Эффективное и легкое удаление сорняков.