RM 500 E-Commerce 0,5 L, 20l

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 20
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 14
Greutate (kg) 23,1
Greutate cu ambalaj (kg) 24
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 260 x 230 x 420
Produs
  • Solutie eficienta pentru aparatele de curatat cu inalta presiune
  • Dizolvă petele grosiere de ulei, grăsime și minerale
  • Ideal pentru curatarea fatadelor din piatra, clincher, material sintetic, lemn si sticla.
  • Proprietati ed aderare foarte bune chiar si pe suprafetele verticale datorita structurii gel
  • Acțiune de curățare blândă
  • Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
  • Fără NTA
RM 500 E-Commerce 0,5 L, 20l
RM 500 E-Commerce 0,5 L, 20l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • H290 Poate fi corosiv pentru metale.
  • H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
  • P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
  • P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
  • P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
  • P405 A se depozita sub cheie.
  • P501a Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naţionale/internaţionale.
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Curatarea fatadelor
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova