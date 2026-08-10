Solutie pentru protejarea masinii Advance 1 RM 110 ASF, 1l

Protectie impotriva calcarului pentru aparatele de curatat sub inalta presiune, cu apa fierbinte, cu protectie integrata impotriva coroziunii, in special pentru utilizarea cu noile aparate HDS cu optiunea System Care (intretinerea sistemului). Formula System Care Advance 1 RM 110 ASF ofera protectie imbunatatita impotriva depunerilor de calcar de pe serpentinele de incalzire (pana la 150ºC) si ofera protectie integrata impotriva coroziunii pentru componentele care intra in contact cu apa.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Valoare pH 9
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 242 x 233 x 208
Produs
  • Protectie cuprinzatoare si intretinere pentru aparatele de curatat cu inalta presiune si apa calda
  • Special pentru aparatele cu adaptor pentru intretinerea sistemului
  • Protejeaza in mod eficient caloriferul impotriva calcifierii
  • Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
  • Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
  • Fara fosfati
  • Fără NTA
Solutie pentru protejarea masinii Advance 1 RM 110 ASF, 1l
Solutie pentru protejarea masinii Advance 1 RM 110 ASF, 1l
Solutie pentru protejarea masinii Advance 1 RM 110 ASF, 1l
Domenii de intrebuintare
  • Domeniul de transport si aparate
  • Spalarea masinii si a motorului
  • Degresare, fosfatare
  • Degresarea suprafetelor
  • Intretinerea aparatelor, protectie impotriva calcifierii
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Created with AI (artificial intelligence)

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