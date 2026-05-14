Čistička vzduchu AF 50 Signature Line
Čistička vzduchu AF 50 Signature Line s technologií laserového senzoru, automatickým režimem, displejem, filtrací HEPA a filtrací s aktivním uhlím odstraňuje choroboplodné zárodky, jemný prach, alergeny a pachy v místnostech o velikosti od 50 m²¹⁾ do 100 m².
Pouze naše nejinovativnější, vysoce výkonné výrobky nesou podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera. Díky tomu je nová řada AF 50 Signature Line okamžitě rozpoznatelná jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Pokud jste někdy přemýšleli o tom, jak důležitý je vzduch, který dýcháte, stačí na několik vteřin zadržet dech a budete to vědět. Naštěstí je to jen stylový design naší nejvýkonnější čističky vzduchu AF 50 Signature Line, který vám vyrazí dech. Díky vysoce účinnému HEPA filtru s obsahem aktivního uhlí spolehlivě filtruje jemný prach, alergeny, choroboplodné zárodky a dokonce i pachy a chemické výpary ze vzduchu, který dýcháte. Díky inteligentnímu automatickému režimu průběžně upravuje výkon podle kvality vzduchu a nezanechává za sebou nic než čistý vzduch a skutečný WOW faktor.
Charakteristické znaky a výhody
Výhody řady Signature LinePodpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka.
Filtr High Protect 13HEPA filtr pro odstranění patogenů a aerosolů. Pro vázání pachů a chemických výparů.
Barevný displejZobrazuje teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu a stav filtru a zařízení.
Dvojitý systém přívodu vzduchu
- Díky nasávání vzduchu ze dvou stran je zaručen vysoký průtok vzduchu.
4 otáčecí kolečka
- Pro lepší mobilnost
Tichý provoz
- Hladce běžící motory a ventilátory a tiché proudění vzduchu.
Automatický režim
- Senzor řídí automatický režim a přizpůsobuje úroveň výkonu kvalitě vzduchu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Příkon (W)
|50
|Vhodná velikost místnosti (m²)
|až do 100
|Průtok vzduchu (m³/h)
|max. 520
|Účinnost filtru podle velikosti částic (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Nastavení napájení
|5
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|9,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Doporučená velikost místnosti vychází z výšky stropu 3 m a výměny vzduchu třikrát za hodinu při provozu na nejvyšší výkon.
Vybavení
- Duální filtrační systém
- Ukazatel výměny filtru
- LED displej kvality vzduchu
- Ukazatel teploty
- Zobrazení relativní vlhkosti vzduchu
- Obsluha zařízení s dotykovou funkcí
- Automatický režim
- Noční režim
- Funkce zamykání
- Funkce časovače
Oblasti použití
- Sada náhradního filtru pro čističku vzduchu AF 20 – pro čištění vzduchu v interiéru
Příslušenství
Náhradní díly AF 50 Signature Line
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
