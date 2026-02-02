Čističky vzduchu do domácnosti

Domácnost s čerstvým vzduchem po celý rok. Ať je to práce z domova, spánek či odpočinek: většinu dne trávíme zavřeni v místnosti. Proto je dobré myslet na to, co dýcháme. Čistý vzduch je důležitý pro naši bystrou mysl i kvalitní odpočinek. A kolikrát jen vyvětrat nestačí, protože venkovní vzduch je také plný nečistot a prachu. 

A proto jsou tu čističky vzduchu Kärcher AF, které jsou dokonalým řešením pro odfiltrování jemného prachu, pylu, ale i virů a nepříjemných pachů z místnosti. Čerstvý vzduch je důležitý nejen pro alergiky, ale pro všechny, kteří se chtějí pořádně nadechnout.


Čističky vzduchu produkty

0 produkty/ů
Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Náhradní filtry do čističek vzduchu

Náhradní díly k čističkám vzduchu



Čističky vzduchu do domácnosti


Co umí čističky vzduchu Kärcher?

Naše čističky vzduchu Kärcher dokážou filtrovat širokou škálu různých znečišťujících látek ze vzduchu ve všech vnitřních prostorách díky HEPA 13 a antibakteriálnímu filtru s aktivním uhlím.

Patogeny a aerosoly

Patogeny a aerosoly

Chemické výpary

Chemické výpary

Jemný prach

Jemný prach

Alergeny

Alergeny

Nepříjemné pachy

Nepříjemné pachy

Spory plísní

Spory plísní

Oblasti použití


Obývací pokoj a ložnice
Prach se rychle shromažďuje, zejména v místnostech, kde trávíte hodně času. Kompaktní čističky vzduchu AF účinně filtrují jemný prach, pyl a bakterie ze vzduchu, aniž by zabíraly příliš mnoho místa.

Kuchyně
Znáte ten problém – vůně oběda stále přetrvává o několik hodin později. Vzduchové filtry řady AF tento problém ukončí.

Pracovní oblast
Pokud pracujete z domova ve vlastní kanceláři, potřebujete příjemné pracovní prostředí. Vzduchový filtr Kärcher zaručuje čistý vzduch v místnosti, což zvyšuje vaši koncentraci.

Garáž
Váš vlastní koutek pro kutily v garáži je skvělá věc – ale to obvykle znamená vysoký výskyt prachu a chemické výpary. Se vzduchovými filtry AF mohou kutilové opět volně dýchat.

Sklep a půda
Sklepy a půdy jsou známé svou prašností. Pokud zde chcete pověsit prádlo nebo uskladnit potraviny, budete vděční za účinné filtrování čističek vzduchu Kärcher.

Oblasti použití čističek vzduchu

Funkce čističek vzduchu

Pokud jste někdy přemýšleli, jak důležitý je vzduch, zkuste na několik sekund zadržet dech. Abychom se cítili dobře a mohli efektivně pracovat, učit se nebo regenerovat, musí být vzduch, který dýcháme, čistý. Kärcher nabízí různé čističky vzduchu pro různé životní situace. S inteligentním automatickým režimem přístroj vždy přizpůsobí svůj výkon aktuální kvalitě vzduchu.

Efektivní čističky pro čistý vzduch

Čističky vzduchu Kärcher pracují s vysoce účinnou filtrací HEPA 13 s přírodním aktivním uhlím a antibakteriálním povlakem. filtrujÍ 99,95 % všech částic větších než 0,3 µm ze vzduchu v místnosti. Naše čističky vzduchu tak pomáhají proti nepříjemným pachům nebo spórám plísní a odstraňují bakterie, aerosoly, chemické výpary, jemný prach, pyl a alergeny.

Čističky pro čistý vzduch

Tichý chod pro příjemné používání

Čističky vzduchu AF jsou vybaveny vysoce kvalitními, výjimečně tichými ventilátory a motory a také zvukově optimalizovaným prouděním vzduchu. Stručně řečeno: můžete se soustředit na důležité věci v životě bez rušivých zvuků.

Tiché čističky vzduchu

Vysoký průtok vzduchu pro rychlé čištění vzduchu

Výkonné, vysoce účinné a přitom tiché motory zajišťují vysoký výkon a rychlou výměnu vzduchu. S klidem v duši můžete volně dýchat.

Vysoký průtok vzduchu pro rychlé čištění vzduchu

V případě dalších dotazů ohledně používání čističek vzduchu se podívejte na nejčastější dotazy k čističkám vzduchu Kärcher.
Čističky vzduchu - nejčastější dotazy



Profesionální čističky vzduchu

Profesionální čističky vzduchu

> Profesionální čističky vzduchu
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.