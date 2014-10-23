Čisticí a ošetřující prostředky Home & Garden
Co se stane, když se spojí čističe Kärcher se správnými čisticími prostředky? Dokonalý výsledek z úklidu! Ať už sháníte účinný čistič koberců, čistič oken nebo vhodný autošampon do tlakové myčky, zde najdete vše potřebné. Záleží nám na tom, aby váš domov byl dokonale čistý, a to bez zbytečné námahy.
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Již přes 30 let klade společnost Kärcher při vývoji, výběru surovin a výrobě svých čisticích a ošetřujících prostředků velký důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Čisticí prostředky, které jsou přesně sladěny s přístroji, zaručují nejen optimální výsledky čištění, ale navíc šetří vodu, čas a energii. Snadná biologická rozložitelnost prostředků je samozřejmostí. Společnost Kärcher však jde se svými novými univerzálními čističi řady eco!ogic ještě o krok dál a využívá k výrobě výhradně tenzidy ze 100% obnovitelných zdrojů a láhve z plastu na > 96% rostlinné bázi - další plus z hlediska ochrany životního prostředí.
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