Nejlevnější vysavač na suché a mokré nečistoty

VÍCEÚČELOVÉ VYSAVAČE NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ
Ať už mokré nebo suché, hrubé nebo jemné nečistoty - v autě, sklepě, garáži, hobby dílně nebo kolem domu - víceúčelové vysavače na mokré a suché vysávání Kärcher přesvědčí svou multifunkčností.
Jsou extrémně odolné, mají vynikající sací výkon a jsou energeticky úsporné. Díky kompaktnímu designu je lze snadno skladovat téměř všude, tak aby byly vždy po ruce. Mnoho funkcí a široká škála příslušenství zajišťují dokonalé výsledky čištění a maximálně snadné ovládání. Mobilní použití bez závislosti na dostupnosti elektrických zásuvek zjistí řada WD Battery o bateriové platformě 18 V nebo 36 V.
Víceúčelové vysavače na suché a mokré vysávání: Kompletní sortiment
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství pro vysavače na mokré a suché vysávání
NEZÁLEŽÍ NA TOM CO SE STANE: ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY MOKRÉ A SUCHÉ NEČISTOTY
Ať už se stane cokoliv
Mokré nebo suché – na tom nezáleží: výkonná řada WD vysává jakýkoli druh nečistot. Objevte víceúčelové vysavače Kärcher, které to všechno zvládnou.
Jejich vysoký sací výkon a rychlé odstranění nečistot beze zbytků ze všech podlahových povrchů vrátí WOW do vašeho domova a jeho okolí. Ať už jde o mokré nebo suché nečistoty, WD se svým různým příslušenstvím je spolehlivým spojencem.
Výhody víceúčelových vysavačů Kärcher:
Různé možnosti využití
Multifunkčnost je zakořeněna v DNA našich vysavačů na mokré a suché vysavače. Tyto silné multifunkční zařízení zvládnou úklid ve sklepě, garáži, vaší hobby dílně nebo na zahradě. Na renovační práce, vysátí auta, zbavení se střepů nebo rozlité vody. Nezáleží na tom, zda jsou nečistoty suché, mokré, hrubé nebo jemné – tyto výkonné vysavače si spolehlivě poradí i s velkým množstvím vody.
Vynikající čisticí výkon a sací výkon
Tam, kde běžné domácí vysavače končí, tam nastává čas pro vysavače na mokré a suché nečistoty Kärcher. S výkonným sacím výkonem v kombinaci s mimořádnou energetickou účinností poskytují mokré a suché vysavače ideální vysávání nečistot: dosahují rychlých a důkladných výsledků čištění. Navíc praktické příslušenství: použití sacího nástroje při řezání, broušení a mnoha dalších snižuje vystavení prachu a nečistotám a udržuje váš pracovní prostor čistý.
Skladování pro ještě větší pohodlí
Pohodlí další úrovně: kompaktní design zabere málo místa pro uložení. Umožňuje uložení hadice a příslušenství přímo na zařízení. Inovativní konstrukce filtrů umožňuje pohodlné používání vysavačů na mokré a suché vysávání – bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami. Dlouhá životnost díky vysoké kvalitě a robustnosti odlišuje mokré a suché vysavače od ostatních.
Oblasti využití víceúčelových vysavačů
Kvalitní vysavače na mokré a suché vysávání Kärcher se nedrží zpátky. Odstraňují suchou špínu stejně účinně jako vlhkou a ani velké množství kapaliny není problém.
Všestranné využití například:
- v garáži,
- ve sklepě,
- v dílně,
- před domem,
- ve vstupní oblasti domu,
- pro čištění auta apod.
Čištění auta
Vyčistěte své auto důkladně pomocí vysavače na mokré a suché vysávání Kärcher. Jeho rozsáhlá nabídka příslušenství vám umožní uklízet mezi sedadly a těžko dostupnými místy.
Renovace
Vysavače na morké a suché vysávání Kärcher si poradí i s hrubou sutí. Inovativní filtrační systém a trvale vysoký sací výkon zjednodušují proces čištění a umožňují pracovat s nízkou spotřebou energie. Problém nečiní ani mokrá nebo vlhká suť.
Úklid dílny
Pohodlné odstraňování prachu při práci se dřevem a při práci v dílně. U modelů s vestavěnou zásuvkou lze elektrická zařízení zapojit přímo do vysavače na mokré a suché vysávání, který automaticky vysává dřevěné třísky, jakmile začnete řezat.
Tekutiny a střepy
Rozbité láhve, malé loužičky nebo vlhké nečistoty nejsou díky vysokému sacímu výkonu, robustní nádobě a možnosti vysávání bez filtračního sáčku žádný problém.
S vytečenou nebo rozlitou vodou
Mokré nečistoty mají různé příčiny, ale v každém případě je lze důkladně odstranit vysavačem na mokré a suché vysávání Kärcher. Velká nádoba zajišťuje, že můžete vysávat po dlouhou dobu.
Úklid na zahradě
Vysavač na mokré a suché vysávání je skutečným pomocníkem i na zahradě. Pomocí funkce foukání můžete snadno vysát malé větvičky, štěrk, hlínu, listí nebo použít možnost foukání.
Vnější oblast domu
Terasy, garáže, domovní vchody a schody jsou s mokrým a suchým vysavačem opět čisté.
Vnitřní prostory
Víceúčelové vysavače WD lze používat stejně jako běžné vysavače pro vysávání v obytných prostorech a nabízí nejlepší výsledky čištění díky speciálnímu příslušenství, jako je hubice na koberce.
Nejlevnější vysavač na suché a mokré nečistoty
VYSAVAČ WD 2 PLUS
- Příkon 1 000 W
- Objem nádoby 12 l
- Funkce fukaru
Nejlepší poměr cena/výkon
VYSAVAČ WD 3 S
- Nejprodávanější vysavač na suché a mokré nečistoty
- Příkon 1 000 W
- Objem nádoby 17 l
- Funkce fukaru
Nejlepší vysavač na mokré a suché nečistoty
VYSAVAČ WD 6 P S
- Nejsilnější víceúčelový vysavač
- Příkon 1 300 W
- Objem nádoby 30 l
- Funkce fukaru
- Vypouštěcí šroub
Vysvětlení názvosloví
WD
Produktová kategorie
6
Řada
P S
Detaily vybavení
V-
V=verze
30/
Velikost odpadní nádrže (l)
8/
Délka kabelu (m)
22/
Délka sací hadice (dm)
T
Materiál sací hadice/typ filtru
Car
Specifikace vysavače
Jak se víceúčelovými vysavači pracuje?
Jak funguje čištění filtru vysavače na mokré a suché vysávání Kärcher?
Jak vyměníte patronový filtr (WD 2 – WD 3)?
Jak vyměníte plochý skládaný filtr (WD 4 – WD 6)?
Jak vložíte filtrační sáček do vysavačů na mokré a suché vysávání Kärcher (WD 2 – WD 6)?
Jak se skladuje hadice na vysavači na mokré a suché nečistoty Kärcher (WD 3 – WD 6)?
AKU vysavače na mokré a suché vysávání
Výkonné AKU víceúčelové vysavače Kärcher zajišťují důkladné čištění i tam, kam se klasické přístroje na kabel nedostanou. Zároveň poskytují stejné funkce jako zařízení s kabelem. Jsou vhodné především na čištění těchto oblastí:
- Dílna,
- garaž,
- zahradní domek,
- automobil,
- malé množství vody.
Rozdíl spočívá v síle!
Jak poznat výkon vysavače
Síla multifunkčních vysavačů je vyjádřena technickou jednotkou sací výkon (W). Čím vyšší je tato hodnota, tím vyšší sací výkon vysavač má.
Lepší výkon nových WD vysavačů je založen na nových energeticky účinných motorech, podlahových hubicích a hadicích přestavěných od nuly, optimálním utěsnění přístrojů a připojení příslušenství, stejně jako optimalizovaném designu vysavače.
Díky tomu mají vysavače na podlahových hubicích vyšší sací výkon než předtím.
Ostatní technické parametry neukazují sílu. To samé platí pro hodnotu watt: tato hodnota označuje příkon zařízení, tj. kolik energie zařízení spotřebuje. Čím vyšší hodnota watt je, tím více elektrické energie vysavač potřebuje.
Trvale vysoký sací výkon díky technilogii čištění filtru
Díky integrované funkci čištění filtru mohou být špinavé filtry ve všech vysavačích třídy Top WD 5-6 rychle a efektivně vyčištěny pouhým stisknutím tlačítka čištění filtru. To znamená, že i při náročném domácím vysávání je k dispozici trvale vysoký sací výkon (viz obrázek).
Nevyžaduje žádné ruční čištění ani přerušení.
Morko-suché vysavače pro profesionály
