Nejlevnější vysavač na suché a mokré nečistoty

VÍCEÚČELOVÉ VYSAVAČE NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

Ať už mokré nebo suché, hrubé nebo jemné nečistoty - v autě, sklepě, garáži, hobby dílně nebo kolem domu - víceúčelové vysavače na mokré a suché vysávání Kärcher přesvědčí svou multifunkčností.

Jsou extrémně odolné, mají vynikající sací výkon a jsou energeticky úsporné. Díky kompaktnímu designu je lze snadno skladovat téměř všude, tak aby byly vždy po ruce. Mnoho funkcí a široká škála příslušenství zajišťují dokonalé výsledky čištění a maximálně snadné ovládání. Mobilní použití bez závislosti na dostupnosti elektrických zásuvek zjistí řada WD Battery o bateriové platformě 18 V nebo 36 V.

Kärcher radí


> Jak vybrat vysavač na mokré a suché vysávání?

> Jak pracovat s vysavačem na mokré a suché vysávání?

Co dělat když: nejčastější dotazy k vysavačům na mokré a suché vysávání.


Víceúčelové vysavače na suché a mokré vysávání: Kompletní sortiment

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství pro vysavače na mokré a suché vysávání

Náhradní díly k vysavačům na mokré a suché vysávání



Vysavače na suché a mokré nečistoty

NEZÁLEŽÍ NA TOM CO SE STANE: ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY MOKRÉ A SUCHÉ NEČISTOTY



Ať už se stane cokoliv

Mokré nebo suché – na tom nezáleží: výkonná řada WD vysává jakýkoli druh nečistot. Objevte víceúčelové vysavače Kärcher, které to všechno zvládnou.

Jejich vysoký sací výkon a rychlé odstranění nečistot beze zbytků ze všech podlahových povrchů vrátí WOW do vašeho domova a jeho okolí. Ať už jde o mokré nebo suché nečistoty, WD se svým různým příslušenstvím je spolehlivým spojencem.

Výhody víceúčelových vysavačů Kärcher:

Různé možnosti využití

Multifunkčnost je zakořeněna v DNA našich vysavačů na mokré a suché vysavače. Tyto silné multifunkční zařízení zvládnou úklid ve sklepě, garáži, vaší hobby dílně nebo na zahradě. Na renovační práce, vysátí auta, zbavení se střepů nebo rozlité vody. Nezáleží na tom, zda jsou nečistoty suché, mokré, hrubé nebo jemné – tyto výkonné vysavače si spolehlivě poradí i s velkým množstvím vody.

Mokré a suché vysavače Kärcher

Vynikající čisticí výkon a sací výkon

Tam, kde běžné domácí vysavače končí, tam nastává čas pro vysavače na mokré a suché nečistoty Kärcher. S výkonným sacím výkonem v kombinaci s mimořádnou energetickou účinností poskytují mokré a suché vysavače ideální vysávání nečistot: dosahují rychlých a důkladných výsledků čištění. Navíc praktické příslušenství: použití sacího nástroje při řezání, broušení a mnoha dalších snižuje vystavení prachu a nečistotám a udržuje váš pracovní prostor čistý.

Víceúčelové vysavače Kärcher

Skladování pro ještě větší pohodlí

Pohodlí další úrovně: kompaktní design zabere málo místa pro uložení. Umožňuje uložení hadice a příslušenství přímo na zařízení. Inovativní konstrukce filtrů umožňuje pohodlné používání vysavačů na mokré a suché vysávání – bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami. Dlouhá životnost díky vysoké kvalitě a robustnosti odlišuje mokré a suché vysavače od ostatních.

Kompaktní vysavače na mokré a suché vysávání

Oblasti využití víceúčelových vysavačů

Kvalitní vysavače na mokré a suché vysávání Kärcher se nedrží zpátky. Odstraňují suchou špínu stejně účinně jako vlhkou a ani velké množství kapaliny není problém.

Všestranné využití například:

  • v garáži,
  • ve sklepě,
  • v dílně,
  • před domem,
  • ve vstupní oblasti domu,
  • pro čištění auta apod.
Kärcher WD 5 P S

Čištění auta

Vyčistěte své auto důkladně pomocí vysavače na mokré a suché vysávání Kärcher. Jeho rozsáhlá nabídka příslušenství vám umožní uklízet mezi sedadly a těžko dostupnými místy.

> Zobrazit tipy pro čištění auta

Kärcher WD 5 P S

Renovace

Vysavače na morké a suché vysávání Kärcher si poradí i s hrubou sutí. Inovativní filtrační systém a trvale vysoký sací výkon zjednodušují proces čištění a umožňují pracovat s nízkou spotřebou energie. Problém nečiní ani mokrá nebo vlhká suť.

Kärcher WD 3 P S

Úklid dílny

Pohodlné odstraňování prachu při práci se dřevem a při práci v dílně. U modelů s vestavěnou zásuvkou lze elektrická zařízení zapojit přímo do vysavače na mokré a suché vysávání, který automaticky vysává dřevěné třísky, jakmile začnete řezat.

> Zobrazit tipy pro kutily

Kärcher WD 2

Tekutiny a střepy

Rozbité láhve, malé loužičky nebo vlhké nečistoty nejsou díky vysokému sacímu výkonu, robustní nádobě a možnosti vysávání bez filtračního sáčku žádný problém.

Mokré a suché vysavače Kärcher

S vytečenou nebo rozlitou vodou

Mokré nečistoty mají různé příčiny, ale v každém případě je lze důkladně odstranit vysavačem na mokré a suché vysávání Kärcher. Velká nádoba zajišťuje, že můžete vysávat po dlouhou dobu.

Mokré a suché vysavače s funkcí foukání

Úklid na zahradě

Vysavač na mokré a suché vysávání je skutečným pomocníkem i na zahradě. Pomocí funkce foukání můžete snadno vysát malé větvičky, štěrk, hlínu, listí nebo použít možnost foukání.

> Zobrazit všechny tipy pro zahradu

Mokré a suché vysavače pro venkovní prostory

Vnější oblast domu

Terasy, garáže, domovní vchody a schody jsou s mokrým a suchým vysavačem opět čisté.

> Zobrazit tipy pro úklid garáže

Mokré a suché vysavače pro vnitřní prostory

Vnitřní prostory

Víceúčelové vysavače WD lze používat stejně jako běžné vysavače pro vysávání v obytných prostorech a nabízí nejlepší výsledky čištění díky speciálnímu příslušenství, jako je hubice na koberce.

> Zobrazit všechny tipy pro domácnost

Podívejte se na náš výběr nejlepších víceúčelových vysavačů
Nejlevnější vysavač na suché a mokré nečistoty

Nejlevnější vysavač na suché a mokré nečistoty


VYSAVAČ WD 2 PLUS

  • Příkon 1 000 W
  • Objem nádoby 12 l
  • Funkce fukaru
Koupit WD 2 PLUS
Nejlepší poměr cena/výkon

Nejlepší poměr cena/výkon

 


VYSAVAČ WD 3 S

  • Nejprodávanější vysavač na suché a mokré nečistoty
  • Příkon 1 000 W
  • Objem nádoby 17 l
  • Funkce fukaru
Koupit WD 3 S
Nejlepší vysavač na mokré a suché nečistoty

Nejlepší vysavač na mokré a suché nečistoty


VYSAVAČ WD 6 P S

  • Nejsilnější víceúčelový vysavač
  • Příkon 1 300 W
  • Objem nádoby 30 l
  • Funkce fukaru
  • Vypouštěcí šroub
KOUPIT WD 6 P S
Více na: jak vybrat vysavač

Vysvětlení názvosloví

WD

Produktová kategorie

6

Řada

P S

Detaily vybavení

V-

V=verze

30/

Velikost odpadní nádrže (l)

8/

Délka kabelu (m)

22/

Délka sací hadice (dm)

T

Materiál sací hadice/typ filtru

Car

Specifikace vysavače

Jak se víceúčelovými vysavači pracuje?

Jak funguje čištění filtru vysavače na mokré a suché vysávání Kärcher?

Jak vyměníte patronový filtr (WD 2 – WD 3)?

Jak vyměníte plochý skládaný filtr (WD 4 – WD 6)?

Jak vložíte filtrační sáček do vysavačů na mokré a suché vysávání Kärcher (WD 2 – WD 6)?

Jak se skladuje hadice na vysavači na mokré a suché nečistoty Kärcher (WD 3 – WD 6)?

Víceúčelové vysavače na baterie

 

 

 

 

AKU vysavače na mokré a suché vysávání

 

Výkonné AKU víceúčelové vysavače Kärcher zajišťují důkladné čištění i tam, kam se klasické přístroje na kabel nedostanou. Zároveň poskytují stejné funkce jako zařízení s kabelem. Jsou vhodné především na čištění těchto oblastí:

 

  • Dílna,
  • garaž,
  • zahradní domek,
  • automobil,
  • malé množství vody.

Rozdíl spočívá v síle!

Víceúčelové vysavače s technologií samočištění filtru

Jak poznat výkon vysavače

Síla multifunkčních vysavačů je vyjádřena technickou jednotkou sací výkon (W). Čím vyšší je tato hodnota, tím vyšší sací výkon vysavač má.

Lepší výkon nových WD vysavačů je založen na nových energeticky účinných motorech, podlahových hubicích a hadicích přestavěných od nuly, optimálním utěsnění přístrojů a připojení příslušenství, stejně jako optimalizovaném designu vysavače.

Díky tomu mají vysavače na podlahových hubicích vyšší sací výkon než předtím.

Ostatní technické parametry neukazují sílu. To samé platí pro hodnotu watt: tato hodnota označuje příkon zařízení, tj. kolik energie zařízení spotřebuje. Čím vyšší hodnota watt je, tím více elektrické energie vysavač potřebuje.

 

Trvale vysoký sací výkon díky technilogii čištění filtru

Díky integrované funkci čištění filtru mohou být špinavé filtry ve všech vysavačích třídy Top WD 5-6 rychle a efektivně vyčištěny pouhým stisknutím tlačítka čištění filtru. To znamená, že i při náročném domácím vysávání je k dispozici trvale vysoký sací výkon (viz obrázek).

Nevyžaduje žádné ruční čištění ani přerušení.


Morko-suché vysavače pro profesionály

Profesionální vysavače na jemný prach

> Profesionální vysavače na jemný prach
Profesionální vysavače na mokré i suché vysávání

> Profesionální vysavače na mokré i suché vysávání
Průmyslové vysavače na suché vysávání

> Profesionální vysavače na suché vysávání
