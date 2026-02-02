Robotické vysavače a podlahové myčky
Robotické vysavače a mopovací roboty Kärcher představují efektivní a nenápadné řešení pro úklid podlah. Díky plochému, kulatému a tichému provedení se systematicky pohybují po domácnosti, přesně se vyhýbají překážkám a autonomně čistí tvrdé podlahy i koberce s nízkým vlasem. Zdlouhavý ruční úklid podlah se tak stává minulostí.
Kärcher nabízí správný model robotického vysavače nebo mopovacího robota pro každou potřebu. Ať už hledáte zařízení primárně na vysávání koberců, vytírání tvrdých podlah, nebo kombinaci suchého a mokrého čištění, široká nabídka funkcí splní všechny požadavky moderní domácnosti.
Robotické vysavače a mopovací roboty Kärcher: chytré ovládání pro chytrý úklid.
Řada RVF: Robotické vysavače a mopovací roboty s účinnou válcovou technologií
Robotické vysavače a mopovací roboty s válcovou technologií patří ke špičce v segmentu zařízení 2 v 1. Jsou vybaveny sací jednotkou s kartáčem pro odstranění suchých nečistot z tvrdých podlah i koberců, zatímco tvrdé podlahy lze současně mokře vytírat pomocí vysoce účinného válcového mechanismu. Válce jsou během úklidu neustále zvlhčovány a stírány a po dokončení úklidu se automaticky čistí v dokovací stanici. Prémiová řada RVF nabízí vynikající výkon při suchém vysávání i excelentní výsledky při mokrém čištění.
Řada RVM: Robotické vysavače a mopovací roboty s rotačními mopovacími disky
Naše robotické vysavače a mopovací roboty 2 v 1 s rotačními mopovacími disky z mikrovláken dokážou pomocí sací jednotky a kartáče odstranit suché nečistoty z tvrdých podlah i koberců a zároveň mokře vytírat tvrdé povrchy. Mikrovláknové návleky se v dokovací stanici automaticky zvlhčují a čistí. Během samotného úklidu nejsou mopovací návleky znovu zvlhčovány – robot se pravidelně vrací do stanice, kde probíhá jejich navlhčení. Řada RVM vyniká silným výkonem při suchém vysávání a důkladným mokrým čištěním.
Řady RVC a RCV: Robotické vysavače s funkcí stírání
Robotické vysavače s funkcí stírání jsou skutečnými specialisty na suché vysávání koberců i tvrdých podlah. Zároveň nabízejí velmi dobrou funkci mokrého stírání tvrdých povrchů pomocí mikrovláknové utěrky připevněné na spodní straně přístroje. Lehké nečistoty lze setřít pomocí této utěrky, která je během úklidu lehce zvlhčována vodou z nádržky na čistou vodu, nikoli však důkladně namáčena.
Řada RVC nabízí vynikající výkon při suchém vysávání a dobré výsledky při mokrém čištění.
Řada RCF: Mopovací roboty s válcovou technologií
Mopovací robot RCF 3 s válcovou technologií je určen výhradně pro důkladné mokré čištění tvrdých podlah. Válcový mop zachytí i lehké suché nečistoty; zařízení však nemá samostatnou sací funkci. Válcový mop je během úklidu nepřetržitě zvlhčován, stírán a udržován v čistotě, což zaručuje vynikající výsledky.
RCF 3 nabízí excelentní mokré čištění tvrdých povrchů.
Výhody
Vítejte v budoucnosti úklidu!
Robotické vysavače a mopovací roboty Kärcher jsou skutečně univerzální pomocníci pro každou potřebu. Ať už suchý úklid, mokré čištění nebo kombinace obojího – ideální plán úklidu pohodlně nastavíte v aplikaci a můžete se těšit z dokonale čistých podlah.
Autonomní úklid
Objevte snadný způsob úklidu: naše inteligentní robotické vysavače a mopovací roboty s pokročilou LiDAR navigací a přesnými senzory vždy přesně vědí, kde se nacházejí, spolehlivě se vyhýbají překážkám a zajišťují zářivě čisté podlahy. Užijte si více volného času, zatímco robot udělá veškerou práci za vás.
Aplikace
Mějte svou domácnost neustále pod kontrolou s prémiovým modelem: díky živému přenosu z kamery a integrovanému dálkovému ovládání můžete robota navigovat odkudkoli prostřednictvím aplikace – a dokonce posílat živé zprávy. Kdykoli můžete zkontrolovat své domácí mazlíčky a zbavit se stresu z dohledu nad domovem.
Válcová technologie Kärcher FC
Osvědčená válcová technologie Kärcher FC umožňuje robotickému vysavači a mopovacímu robotu RVF 7 dosahovat vynikajících výsledků čištění na různých typech tvrdých podlah. Válce vždy čistí pomocí čerstvé vody z nádržky na čistou vodu, zatímco špinavá voda je spolehlivě odváděna do samostatné nádrže. Pro dokonale čisté podlahy.
Multifunkční stanice
Zažijte pohodlí naší chytré multifunkční stanice – domovského místa vašeho robota. Robot se zde automaticky dokuje, dobíjí, doplňuje čistou vodu a vyprazdňuje špinavou vodu. Stanice vše zajišťuje plně automaticky, takže jakmile je robot opět připraven k použití, může plynule pokračovat v úklidu. Po každém použití jsou navíc válec i nádržky vyčištěny a válec vysušen – pro maximální autonomii a trvale čistou domácnost.
RVF 7 – Nejvyšší model v kategorii všestranných pomocníků
Robotický vysavač a mop s inovativní válcovou technologií
Vysávání nebo vytírání – RVF 7 zvládne obojí
Vstupte do nové dimenze úklidu podlah s Kärcher RVF 7 Comfort, naším chytrým všestranným pomocníkem. Tento inovativní robotický vysavač a mop si hravě poradí nejen s tvrdými podlahami, ale také s koberci s nízkým vlasem – a to zcela autonomně, takže vám zůstane více času na příjemnější věci.
Užijte si působivý sací výkon, který během okamžiku odstraní nečistoty, prach i chlupy. Díky osvědčené válcové technologii Kärcher nabízí RVF 7 také vynikající mokré čištění – válec je neustále zvlhčován a udržován v čistotě. Klíčem k maximální autonomii robota je inteligentní multifunkční stanice: robot se v ní nabíjí, doplňuje čistou vodu, automaticky vyprazdňuje špinavou vodu i suché nečistoty a po dokončení úklidu válec umyje a vysuší.
Díky tomu je RVF 7 Comfort vždy připraven k použití a plynule navazuje na nedokončené úklidové úkoly – pro dokonale čisté podlahy bez jakékoli námahy z vaší strany.
Výhody, které dělají rozdíl
Nová definice čistoty
Kombinace kamery, senzorů a umělé inteligence umožňuje robotu rozpoznat nečistoty a optimálně přizpůsobit proces úklidu. Díky efektivní válcové technologii je válec neustále zvlhčován čerstvou vodou a čisticím prostředkem. Dvounádržkový systém spolehlivě odděluje špinavou vodu a pevné částice. Neustálá rotace válce zajišťuje hygienické a rychlé čištění velkých ploch, aniž by se nečistoty jen rozmazávaly.
Vysoký výkon
Efektivní sběr suchých nečistot díky sacímu výkonu 10 000 Pa v kombinaci se dvěma bočními kartáči zajišťuje vynikající výsledky vysávání, a to i na kobercích s nízkým vlasem.
Zvedací kartáč a válec
Robotický vysavač a mop automaticky zvedá válec i kartáč při specifických úkolech, například při vysávání koberců nebo sběru tekutin. Díky tomu se dokonale přizpůsobí konkrétním místnostem a podmínkám.
Živá kamera
Díky živé kameře máte svůj domov neustále pod dohledem. Robota můžete na dálku ovládat prostřednictvím aplikace a dokonce odesílat živé zprávy – pro maximální klid a kontrolu.
Multifunkční stanice
Multifunkční stanice se plně autonomně stará o vyprazdňování zásobníku na prach a nádrže na špinavou vodu a zároveň doplňuje nádrž na čistou vodu. Válec robota je ve stanici umyt a vysušen, takže je zařízení vždy připraveno na další úklid.
RVM 4 Comfort – Všestranný pomocník střední třídy
Robotický vysavač a mop s rotačními mopovacími disky
Všestranné řešení pro dokonale čisté podlahy
Užijte si úklid bez námahy s modelem RVM 4 Comfort, naším všestranným robotem střední třídy. Nabízí suché vysávání s působivým sacím výkonem 15 000 Pa a díky rotačním mopovacím diskům s mikrovláknovými návleky odstraní i odolnější nečistoty. Vysouvací stírací jednotka až ke krajům podlahy dotváří perfektní výsledek mokrého čištění.
Robot se zcela autonomně vrací do multifunkční stanice, kde dochází k navlhčení a vyprání mopovacích návleků i k vyprázdnění zásobníku na prach – pro dokonale čisté podlahy bez vaší námahy.
Výhody, které dělají rozdíl
Nepřetržitá čistota
Rotační mopovací disky s mikrovláknovými návleky zajišťují lepší výsledky čištění. Mopovací disky se zvlhčují v multifunkční stanici a během úklidu se robot v pravidelných intervalech vrací do stanice, kde jsou návleky vyprány a znovu navlhčeny – pro hygienické čištění podlah po celou dobu úklidu.
Vysoký výkon
Efektivní sběr suchých nečistot díky sacímu výkonu 15 000 Pa v kombinaci s hlavním kartáčem a bočními kartáči zajišťuje vynikající výsledky vysávání.
Zvedací mopovací disky
Mopovací disky se při detekci koberců automaticky zvednou (pokud je tato funkce nastavena). Tím je zajištěna ochrana koberců a optimální úklid na všech typech povrchů.
Čištění až ke krajům
Pro dokonalou čistotu až do posledního rohu: inovativní mopovací disk se vysune přesně až ke kraji podlahy a zajistí důkladné čištění bez kompromisů – bez zanechání nečistot.
Multifunkční stanice
Multifunkční stanice automaticky vyprazdňuje zásobník na prach robota, pravidelně zvlhčuje mikrovláknové návleky a po dokončení úklidu je pere a suší.
RVC 3 Comfort – Specialista na suché vysávání
Robotický vysavač s funkcí stírání
Výkonný sací výkon, chytrá technologie
Nový specialista na suché vysávání RVC 3 Comfort autonomně, systematicky a spolehlivě čistí všechny běžné domácí tvrdé podlahy i koberce s nízkým vlasem. Se sacím výkonem až 15 000 Pa se zaměřuje na vynikající suché vysávání, přičemž pomocí mikrovláknové utěrky dokáže odstranit i lehce zaschlé nečistoty. Díky samo-vyprazdňovací stanici se zásobník na prach automaticky pravidelně vyprazdňuje.
Výhody, které dělají rozdíl
Překoná každou překážku
Robot bez problémů překoná prahy a překážky až do výšky 25 mm. Díky tomu snadno dosáhne i na místa s mírně odlišnou výškou podlahy a zajistí perfektní čistotu všude.
Výkonný výkon
Výkonné sbírání suchých nečistot díky sacímu výkonu 15 000 Pa v kombinaci s hlavním kartáčem a bočními kartáči zajišťuje vynikající výsledky vysávání.
Úklid podle vašich potřeb
Ručním vyjmutím stírací jednotky získáte maximální flexibilitu a snadný úklid přesně podle potřeby: pouze suché vysávání, pouze mokré stírání nebo kombinaci obojího.
Bez zamotávání vlasů
Díky speciálnímu designu bočního kartáče a inovativní hřebenové struktuře hlavního kartáče se výrazně snižuje zamotávání vlasů.
Samovyprazdňovací stanice
Samovyprazdňovací stanice automaticky vyprazdňuje zásobník na suché nečistoty, takže je váš robot vždy připraven k použití.
RCF 3 – Specialista na tvrdé podlahy
Mopovací robot s válcovou technologií
Váš pomocník pro snadné mokré čištění
Objevte mopovacího robota RCF 3, který zajistí snadné a důkladné mokré čištění. Díky osvědčené válcové technologii odstraňuje i zaschlé nečistoty a podle potřeby automaticky objíždí koberce. Dvě nádržky zajišťují nepřetržitý přísun čisté vody a efektivní sběr špinavé vody.
Výhody, které dělají rozdíl
Dvounádržkový systém
Válec je neustále zvlhčován čistou vodou z příslušné nádržky, což zajišťuje hygienické a rychlé čištění. Dvounádržkový systém spolehlivě odděluje špinavou vodu, takže válec zůstává čistý a nečistoty se pouze nerozmazávají po podlaze.
Odstraňuje i suché nečistoty
ěhem mopování dokáže rotační válec zachytit i lehké suché nečistoty. Při pravidelném používání RCF 3 a běžném domácím znečištění už není potřeba vůbec vytahovat vysavač.
Mopování s vyhýbáním se kobercům
Senzor detekuje koberce, které jsou při zvolení příslušného režimu automaticky vynechávány. Tím chráníte své koberce a zajišťujete optimální úklid na tvrdých površích.
Čisté a hygienické
Objevte sílu osvědčené válcové technologie Kärcher FC pro tvrdé podlahy. Tento přístroj zajišťuje nepřetržitý přísun čisté vody na válec pro bezchybné výsledky a automaticky detekuje koberce, aby byly vaše podlahy vždy optimálně ošetřeny.
Pohodlná údržba
Po dokončení úklidu je čištění přístroje hračka: všechny odnímatelné části lze jednoduše opláchnout pod vodou a válec lze vyprat v pračce na 60 °C.
Autonomní úklid – s aplikacemi Kärcher žádný problém!
Vytvořte si plán úklidu
Personalizovaný plán úklidu
Flexibilní plánování času a jednotlivých místností
Možnost nastavení parametrů pro konkrétní místnosti
Objevte rozmanitost našich režimů úklidu
Flexibilně nastavitelný sací výkon nebo množství vody
Intenzivní úklid při silném znečištění
Auto Boost režim pro čištění koberců
Pro malé nehody
Bodový úklid pro lokální znečištění
Personalizace snadno a rychle
No-go zóny a zakázané oblasti
Vyhýbání se kobercům na vyžádání
Volitelné funkce umělé inteligence
Přizpůsobení parametrů stanice a intervalů údržby
Statistiky příslušenství
Přehled intervalů výměny příslušenství a spotřebního materiálu
A mnoho dalšího…
Živý přenos z kamery a manuální ovládání
Reproduktory a hlasové výstupy
Historie úklidu
Často kladené otázky a odpovědi
Chcete se dozvědět robotických vysavačích více?
Podívejte se na naše tipy, jak s vysavačem pracovat a jak o něj pečovat. Nebo jsme pro vás připravili i sadu nejčastějších otázek, které mohou před i během užívání padnout. Také se můžete podívat na naši sekci jak vybrat robotický vysavač, kde se mimojiné poorvnáte i sací výkon robotických vysavačů.
První uvedení do provozu a údržba
