Robotické vysavače a podlahové myčky

Robotické vysavače a mopovací roboty Kärcher představují efektivní a nenápadné řešení pro úklid podlah. Díky plochému, kulatému a tichému provedení se systematicky pohybují po domácnosti, přesně se vyhýbají překážkám a autonomně čistí tvrdé podlahy i koberce s nízkým vlasem. Zdlouhavý ruční úklid podlah se tak stává minulostí.

Kärcher nabízí správný model robotického vysavače nebo mopovacího robota pro každou potřebu. Ať už hledáte zařízení primárně na vysávání koberců, vytírání tvrdých podlah, nebo kombinaci suchého a mokrého čištění, široká nabídka funkcí splní všechny požadavky moderní domácnosti.


Robotické vysavače s mopem produkty:

0 produkty/ů
Robotické vysavače a mopovací roboty Kärcher: chytré ovládání pro chytrý úklid.

Objevte naše produktové řady

Robotické vysavače a mopy s efektivní technologií válců: řada RVF

Řada RVF: Robotické vysavače a mopovací roboty s účinnou válcovou technologií

Robotické vysavače a mopovací roboty s válcovou technologií patří ke špičce v segmentu zařízení 2 v 1. Jsou vybaveny sací jednotkou s kartáčem pro odstranění suchých nečistot z tvrdých podlah i koberců, zatímco tvrdé podlahy lze současně mokře vytírat pomocí vysoce účinného válcového mechanismu. Válce jsou během úklidu neustále zvlhčovány a stírány a po dokončení úklidu se automaticky čistí v dokovací stanici. Prémiová řada RVF nabízí vynikající výkon při suchém vysávání i excelentní výsledky při mokrém čištění.

Zjistit více
Robotický vysavač a mop s rotujícími mopovacími kotouči: řada RVM

Řada RVM: Robotické vysavače a mopovací roboty s rotačními mopovacími disky

Naše robotické vysavače a mopovací roboty 2 v 1 s rotačními mopovacími disky z mikrovláken dokážou pomocí sací jednotky a kartáče odstranit suché nečistoty z tvrdých podlah i koberců a zároveň mokře vytírat tvrdé povrchy. Mikrovláknové návleky se v dokovací stanici automaticky zvlhčují a čistí. Během samotného úklidu nejsou mopovací návleky znovu zvlhčovány – robot se pravidelně vrací do stanice, kde probíhá jejich navlhčení. Řada RVM vyniká silným výkonem při suchém vysávání a důkladným mokrým čištěním.

Zjistit více
Robotické vysavače s funkcí stírání: řady RVC a RCV

Řady RVC a RCV: Robotické vysavače s funkcí stírání

Robotické vysavače s funkcí stírání jsou skutečnými specialisty na suché vysávání koberců i tvrdých podlah. Zároveň nabízejí velmi dobrou funkci mokrého stírání tvrdých povrchů pomocí mikrovláknové utěrky připevněné na spodní straně přístroje. Lehké nečistoty lze setřít pomocí této utěrky, která je během úklidu lehce zvlhčována vodou z nádržky na čistou vodu, nikoli však důkladně namáčena.


Řada RVC nabízí vynikající výkon při suchém vysávání a dobré výsledky při mokrém čištění.

Zjistit více
Robotické mopy s válcovou technologií: řada RCF

Řada RCF: Mopovací roboty s válcovou technologií

Mopovací robot RCF 3 s válcovou technologií je určen výhradně pro důkladné mokré čištění tvrdých podlah. Válcový mop zachytí i lehké suché nečistoty; zařízení však nemá samostatnou sací funkci. Válcový mop je během úklidu nepřetržitě zvlhčován, stírán a udržován v čistotě, což zaručuje vynikající výsledky.


RCF 3 nabízí excelentní mokré čištění tvrdých povrchů.

Zjistit více

Výhody

Vítejte v budoucnosti úklidu!

Robotické vysavače a mopovací roboty Kärcher jsou skutečně univerzální pomocníci pro každou potřebu. Ať už suchý úklid, mokré čištění nebo kombinace obojího – ideální plán úklidu pohodlně nastavíte v aplikaci a můžete se těšit z dokonale čistých podlah.

Různé metody čištění

Autonomní úklid

Objevte snadný způsob úklidu: naše inteligentní robotické vysavače a mopovací roboty s pokročilou LiDAR navigací a přesnými senzory vždy přesně vědí, kde se nacházejí, spolehlivě se vyhýbají překážkám a zajišťují zářivě čisté podlahy. Užijte si více volného času, zatímco robot udělá veškerou práci za vás.

Autonomní úklid

Aplikace

Mějte svou domácnost neustále pod kontrolou s prémiovým modelem: díky živému přenosu z kamery a integrovanému dálkovému ovládání můžete robota navigovat odkudkoli prostřednictvím aplikace – a dokonce posílat živé zprávy. Kdykoli můžete zkontrolovat své domácí mazlíčky a zbavit se stresu z dohledu nad domovem.

Ovládání pomocí aplikace v chytrém telefonu

Válcová technologie Kärcher FC

Osvědčená válcová technologie Kärcher FC umožňuje robotickému vysavači a mopovacímu robotu RVF 7 dosahovat vynikajících výsledků čištění na různých typech tvrdých podlah. Válce vždy čistí pomocí čerstvé vody z nádržky na čistou vodu, zatímco špinavá voda je spolehlivě odváděna do samostatné nádrže. Pro dokonale čisté podlahy.

Válcová technologie Kärcher FC

Multifunkční stanice

Zažijte pohodlí naší chytré multifunkční stanice – domovského místa vašeho robota. Robot se zde automaticky dokuje, dobíjí, doplňuje čistou vodu a vyprazdňuje špinavou vodu. Stanice vše zajišťuje plně automaticky, takže jakmile je robot opět připraven k použití, může plynule pokračovat v úklidu. Po každém použití jsou navíc válec i nádržky vyčištěny a válec vysušen – pro maximální autonomii a trvale čistou domácnost.

Multifunkční stanice

RVF 7 – Nejvyšší model v kategorii všestranných pomocníků

Robotický vysavač a mop s inovativní válcovou technologií

Vysávání nebo vytírání – RVF 7 zvládne obojí

Vstupte do nové dimenze úklidu podlah s Kärcher RVF 7 Comfort, naším chytrým všestranným pomocníkem. Tento inovativní robotický vysavač a mop si hravě poradí nejen s tvrdými podlahami, ale také s koberci s nízkým vlasem – a to zcela autonomně, takže vám zůstane více času na příjemnější věci.

Užijte si působivý sací výkon, který během okamžiku odstraní nečistoty, prach i chlupy. Díky osvědčené válcové technologii Kärcher nabízí RVF 7 také vynikající mokré čištění – válec je neustále zvlhčován a udržován v čistotě. Klíčem k maximální autonomii robota je inteligentní multifunkční stanice: robot se v ní nabíjí, doplňuje čistou vodu, automaticky vyprazdňuje špinavou vodu i suché nečistoty a po dokončení úklidu válec umyje a vysuší.

Díky tomu je RVF 7 Comfort vždy připraven k použití a plynule navazuje na nedokončené úklidové úkoly – pro dokonale čisté podlahy bez jakékoli námahy z vaší strany.

Robotický vysavač a mop s inovativní technologií válců
Robotický vysavač a mop s inovativní technologií válců

Pro vynikající suché vysávání koberců i tvrdých podlah a mimořádně důkladné mokré čištění tvrdých povrchů.

  • Nádrž na čistou vodu integrovaná v robotu
  • Nádrž na špinavou vodu v robotu
  • Zásobník na suché nečistoty v robotu
  • Sací jednotka a kartáč pro suché vysávání tvrdých podlah i koberců
  • Rotující mikrovláknový válec pro mokré čištění tvrdých podlah
  • Během úklidu je mopovací válec nepřetržitě zvlhčován, stírán a udržován v čistotě pomocí nádrže na čistou vodu; zároveň je po skončení úklidu automaticky myt ve stanici
  • Typy nečistot: i odolné a zaschlé nečistoty, jako jsou skvrny od omáček, otisky bot nebo kávové skvrny
  • Snadná údržba: všechny části robota, které přicházejí do styku s nečistotami, lze vyjmout a umýt. Válec je pratelný v pračce na 60 °C. To zajišťuje nejen trvale vynikající výsledky čištění, ale také dlouhou životnost vašeho pomocníka.
  • Tvrdé podlahy (např. parkety, laminát, korek, kámen, linoleum nebo PVC)
  • Koberce s nízkým vlasem

Výhody, které dělají rozdíl

Nová definice čistoty

Nová definice čistoty

Kombinace kamery, senzorů a umělé inteligence umožňuje robotu rozpoznat nečistoty a optimálně přizpůsobit proces úklidu. Díky efektivní válcové technologii je válec neustále zvlhčován čerstvou vodou a čisticím prostředkem. Dvounádržkový systém spolehlivě odděluje špinavou vodu a pevné částice. Neustálá rotace válce zajišťuje hygienické a rychlé čištění velkých ploch, aniž by se nečistoty jen rozmazávaly.

Vysoký výkon

Vysoký výkon

Efektivní sběr suchých nečistot díky sacímu výkonu 10 000 Pa v kombinaci se dvěma bočními kartáči zajišťuje vynikající výsledky vysávání, a to i na kobercích s nízkým vlasem.

Zvedací kartáč a válec

Zvedací kartáč a válec

Robotický vysavač a mop automaticky zvedá válec i kartáč při specifických úkolech, například při vysávání koberců nebo sběru tekutin. Díky tomu se dokonale přizpůsobí konkrétním místnostem a podmínkám.

Živá kamera

Živá kamera

Díky živé kameře máte svůj domov neustále pod dohledem. Robota můžete na dálku ovládat prostřednictvím aplikace a dokonce odesílat živé zprávy – pro maximální klid a kontrolu.

Multifunkční stanice

Multifunkční stanice

Multifunkční stanice se plně autonomně stará o vyprazdňování zásobníku na prach a nádrže na špinavou vodu a zároveň doplňuje nádrž na čistou vodu. Válec robota je ve stanici umyt a vysušen, takže je zařízení vždy připraveno na další úklid.

RVM 4 Comfort – Všestranný pomocník střední třídy

Robotický vysavač a mop s rotačními mopovacími disky

Robotický vysavač a mop s rotačními mopovacími disky

Všestranné řešení pro dokonale čisté podlahy

Užijte si úklid bez námahy s modelem RVM 4 Comfort, naším všestranným robotem střední třídy. Nabízí suché vysávání s působivým sacím výkonem 15 000 Pa a díky rotačním mopovacím diskům s mikrovláknovými návleky odstraní i odolnější nečistoty. Vysouvací stírací jednotka až ke krajům podlahy dotváří perfektní výsledek mokrého čištění.

Robot se zcela autonomně vrací do multifunkční stanice, kde dochází k navlhčení a vyprání mopovacích návleků i k vyprázdnění zásobníku na prach – pro dokonale čisté podlahy bez vaší námahy.

Robotický vysavač a mop s rotujícími mopovacími kotouči
Robotický vysavač a mop s rotujícími mopovacími kotouči

Pro vynikající suché vysávání koberců i tvrdých podlah a důkladné mokré čištění tvrdých povrchů.

  • Nádrž na čistou vodu v robotu: ne
  • Nádrž na špinavou vodu v robotu: ne
  • Zásobník na suché nečistoty v robotu: ano
  • Sací jednotka a kartáč pro suché vysávání tvrdých podlah i koberců
  • Rotační mopovací disky s mikrovláknovými návleky pro mokré čištění tvrdých podlah
  • Mikrovláknové návleky se v dokovací stanici automaticky zvlhčují a perou; robot se během úklidu pravidelně vrací do stanice k jejich navlhčení
  • Typy nečistot: i lehce zaschlé nečistoty, jako jsou lehké otisky bot nebo kávové skvrny
  • Snadná údržba: všechny části robota, které přicházejí do styku s nečistotami, lze vyjmout a umýt. Mikrovláknové návleky jsou pratelné v pračce na 60 °C, což zajišťuje dlouhodobě vynikající výsledky i dlouhou životnost zařízení.
  • Tvrdé podlahy (např. parkety, laminát, korek, kámen, linoleum nebo PVC)
  • Koberce s nízkým vlasem

Výhody, které dělají rozdíl

Nepřetržitá čistota

Nepřetržitá čistota

Rotační mopovací disky s mikrovláknovými návleky zajišťují lepší výsledky čištění. Mopovací disky se zvlhčují v multifunkční stanici a během úklidu se robot v pravidelných intervalech vrací do stanice, kde jsou návleky vyprány a znovu navlhčeny – pro hygienické čištění podlah po celou dobu úklidu.

Vysoký výkon

Vysoký výkon

Efektivní sběr suchých nečistot díky sacímu výkonu 15 000 Pa v kombinaci s hlavním kartáčem a bočními kartáči zajišťuje vynikající výsledky vysávání.

Zvedací mopovací disky

Zvedací mopovací disky

Mopovací disky se při detekci koberců automaticky zvednou (pokud je tato funkce nastavena). Tím je zajištěna ochrana koberců a optimální úklid na všech typech povrchů.

Čištění až ke krajům

Čištění až ke krajům

Pro dokonalou čistotu až do posledního rohu: inovativní mopovací disk se vysune přesně až ke kraji podlahy a zajistí důkladné čištění bez kompromisů – bez zanechání nečistot.

Multifunkční stanice

Multifunkční stanice

Multifunkční stanice automaticky vyprazdňuje zásobník na prach robota, pravidelně zvlhčuje mikrovláknové návleky a po dokončení úklidu je pere a suší.

RVC 3 Comfort – Specialista na suché vysávání

Robotický vysavač s funkcí stírání

KÄRCHER RVC 3 Comfort

Výkonný sací výkon, chytrá technologie

Nový specialista na suché vysávání RVC 3 Comfort autonomně, systematicky a spolehlivě čistí všechny běžné domácí tvrdé podlahy i koberce s nízkým vlasem. Se sacím výkonem až 15 000 Pa se zaměřuje na vynikající suché vysávání, přičemž pomocí mikrovláknové utěrky dokáže odstranit i lehce zaschlé nečistoty. Díky samo-vyprazdňovací stanici se zásobník na prach automaticky pravidelně vyprazdňuje.

Robotický vysavač s funkcí stírání
Robotický vysavač s funkcí stírání

Pro vynikající suché vysávání koberců i tvrdých podlah a setírání lehkých nečistot.

  • Nádrž na čistou vodu v robotu
  • Zásobník na suché nečistoty v robotu
  • Sací jednotka a kartáč pro suché vysávání tvrdých podlah i koberců
  • Mikrovláknová utěrka pro mokré stírání tvrdých povrchů
  • Utěrka je během úklidu lehce zvlhčována pomocí nádrže na čistou vodu
  • Typy nečistot: jemný prach a lehce zaschlé nečistoty
  • Snadná údržba: všechny části robota, které přicházejí do styku s nečistotami, lze vyjmout a umýt. Mikrovláknová utěrka je pratelná v pračce na 60 °C. To zajišťuje nejen trvale vynikající výsledky čištění, ale také dlouhou životnost vašeho pomocníka.
  • Tvrdé podlahy (např. parkety, laminát, korek, kámen, linoleum nebo PVC)
  • Koberce s nízkým vlasem

Výhody, které dělají rozdíl

Překoná každou překážku

Překoná každou překážku

Robot bez problémů překoná prahy a překážky až do výšky 25 mm. Díky tomu snadno dosáhne i na místa s mírně odlišnou výškou podlahy a zajistí perfektní čistotu všude.

Výkonný výkon

Výkonný výkon

Výkonné sbírání suchých nečistot díky sacímu výkonu 15 000 Pa v kombinaci s hlavním kartáčem a bočními kartáči zajišťuje vynikající výsledky vysávání.

Úklid podle vašich potřeb

Úklid podle vašich potřeb

Ručním vyjmutím stírací jednotky získáte maximální flexibilitu a snadný úklid přesně podle potřeby: pouze suché vysávání, pouze mokré stírání nebo kombinaci obojího.

Bez zamotávání vlasů

Bez zamotávání vlasů

Díky speciálnímu designu bočního kartáče a inovativní hřebenové struktuře hlavního kartáče se výrazně snižuje zamotávání vlasů.

Samovyprazdňovací stanice

Samovyprazdňovací stanice

Samovyprazdňovací stanice automaticky vyprazdňuje zásobník na suché nečistoty, takže je váš robot vždy připraven k použití.

RCF 3 – Specialista na tvrdé podlahy

Mopovací robot s válcovou technologií

Mopovací robot s válcovou technologií

Váš pomocník pro snadné mokré čištění

Objevte mopovacího robota RCF 3, který zajistí snadné a důkladné mokré čištění. Díky osvědčené válcové technologii odstraňuje i zaschlé nečistoty a podle potřeby automaticky objíždí koberce. Dvě nádržky zajišťují nepřetržitý přísun čisté vody a efektivní sběr špinavé vody.

Robotický mop s technologií válců
Robotický mop s technologií válců

Určeno výhradně pro zvláště důkladné mokré čištění tvrdých podlah.

  • Nádrž na čistou vodu v robotu
  • Nádrž na špinavou vodu v robotu
  • Nemá samostatnou sací jednotku, přesto však dokáže válečkem zachytit i malé množství lehkých suchých nečistot a shromáždit je v nádrži na špinavou vodu
  • Rotující mikrovláknový válec pro mokré čištění tvrdých povrchů
  • Během úklidu je mopovací válec nepřetržitě zvlhčován, stírán a udržován v čistotě pomocí nádrže na čistou vodu
  • Typy nečistot: i odolné zaschlé skvrny, jako jsou skvrny od omáček, otisky bot nebo kávové skvrny
  • Snadná údržba: všechny části robota, které přicházejí do styku s nečistotami, lze vyjmout a umýt. Válec je pratelný v pračce na 60 °C. To zajišťuje nejen trvale vynikající výsledky čištění, ale také dlouhou životnost vašeho pomocníka.
  • Tvrdé podlahy (např. parkety, laminát, korek, kámen, linoleum nebo PVC)

Výhody, které dělají rozdíl

Dvounádržkový systém

Dvounádržkový systém

Válec je neustále zvlhčován čistou vodou z příslušné nádržky, což zajišťuje hygienické a rychlé čištění. Dvounádržkový systém spolehlivě odděluje špinavou vodu, takže válec zůstává čistý a nečistoty se pouze nerozmazávají po podlaze.

Odstraňuje i suché nečistoty

Odstraňuje i suché nečistoty

ěhem mopování dokáže rotační válec zachytit i lehké suché nečistoty. Při pravidelném používání RCF 3 a běžném domácím znečištění už není potřeba vůbec vytahovat vysavač.

Mopování s vyhýbáním se kobercům

Mopování s vyhýbáním se kobercům

Senzor detekuje koberce, které jsou při zvolení příslušného režimu automaticky vynechávány. Tím chráníte své koberce a zajišťujete optimální úklid na tvrdých površích.

Čisté a hygienické

Čisté a hygienické

Objevte sílu osvědčené válcové technologie Kärcher FC pro tvrdé podlahy. Tento přístroj zajišťuje nepřetržitý přísun čisté vody na válec pro bezchybné výsledky a automaticky detekuje koberce, aby byly vaše podlahy vždy optimálně ošetřeny.

Pohodlná údržba

Pohodlná údržba

Po dokončení úklidu je čištění přístroje hračka: všechny odnímatelné části lze jednoduše opláchnout pod vodou a válec lze vyprat v pračce na 60 °C.

Autonomní úklid – s aplikacemi Kärcher žádný problém!

Aplikace pro roboty Kärcher

Vytvořte si plán úklidu

Personalizovaný plán úklidu

Flexibilní plánování času a jednotlivých místností

Možnost nastavení parametrů pro konkrétní místnosti

Různé režimy čištění

Objevte rozmanitost našich režimů úklidu

Flexibilně nastavitelný sací výkon nebo množství vody

Intenzivní úklid při silném znečištění

Auto Boost režim pro čištění koberců

Lokální znečištění

Pro malé nehody

Bodový úklid pro lokální znečištění

Personalizace snadno a rychle

Personalizace snadno a rychle

No-go zóny a zakázané oblasti

Vyhýbání se kobercům na vyžádání

Volitelné funkce umělé inteligence

Přizpůsobení parametrů stanice a intervalů údržby

Statistiky příslušenství

Statistiky příslušenství

Přehled intervalů výměny příslušenství a spotřebního materiálu

Další funkce

A mnoho dalšího…

Živý přenos z kamery a manuální ovládání

Reproduktory a hlasové výstupy

Historie úklidu

Často kladené otázky a odpovědi

> Více informací o aplikacích a využívaných datech

Chcete se dozvědět robotických vysavačích více?

Podívejte se na naše tipy, jak s vysavačem pracovat a jak o něj pečovat. Nebo jsme pro vás připravili i sadu nejčastějších otázek, které mohou před i během užívání padnout. Také se můžete podívat na naši sekci jak vybrat robotický vysavač, kde se mimojiné poorvnáte i sací výkon robotických vysavačů.

