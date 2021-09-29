Akce na podlahové a zametací stroje řady Professional
Máte specifický problém se znečištěním, potřebujete zefektivnit úklid, nebo zvažujete nákup nové techniky? Pak pro Vás máme speciální nabídku, během které Vám ZDARMA ukážeme, jak naše stroje zvládnou Váše potřeby.
Přivezeme úklidový stroj Kärcher až k Vám. Vyzkoušejte si ho – zdarma a nezávazně.
Jak to funguje?
2. Vybereme společně vhodný stroj
3. Přijedeme s ním na demo ZDARMA až k Vám
4) V případě zájmu získáte nezávaznou cenovou nabídku
"100+ FIRMÁM JSME LONI ZVÝŠILI EFEKTIVITU ÚKLIDU"
S akcí Přijedeme až k Vám! Přidejte se.
Pro koho je akce „Přijedeme až k Vám“ určena?
Řešíte úklid a čištění podlah nebo zametání prostor a ploch? Pak je tato akce přímo pro Vás. Díky naší široké nabídce strojů Vám nalezneme řešení přímo na míru s cílem zvýšit efektivitu Vašeho úklidu.
► Využijte stále volných termínů a rezervujte si demo přímo u Vás. (limitovaný počet předvedení každý měsíc).
Akce je ideální pro:
1. Průmyslové a obchodní provozy
- Výrobní závody, těžký průmysl
- Logistická a distribuční centra
- Prodejny, sklady a obchodní centra
2. Firmy, instituce a menší provozy
- SVJ a správa nemovitostí
- Živnostníci a servisní/řemeslné dílny
- Školy, úřady, obce, státní instituce
Více o akci
Rezervujte si termín předvedení skrze formulář níže. Náš obchodní zástupce stroj přiveze, ukáže Vám ho v akci na vašem konkrétním znečištění a odpoví na všechny dotazy.
Působnost: Platí po celé ČR
Cena: ZDARMA a nezávazně
Dostupnost: Dle volných termínů v regionu
Kontaktní formulář: AKCE PŘIJEDEME AŽ K VÁM
Vyplňte krátký formulář. Po jeho odeslání Vás bude kontaktovat obchodní zástupce s nabídkou volných termínů dle Vaší lokality.
(Informace z tohoto formuláře slouží pro identifikaci Vašich potřeb a pomohou nám pro Vás vybrat vhodného obchodního zástupce či specialistu. Děkujeme předem za jejich řárné vyplnění.)
Ukázky z proběhlých předváděcích akcí
Naše nabídka strojů je široká. Pomůžeme Vám vybrat ten nejvhodnější způsob čištění a úklidu, který si například i vlastnoručně otestujete:)
Zákaznický test ručně vedeného stroje BD 35/15 použitého na kamennou podlahu.
Ukázka ručně vedeného stroje s odsáváním pro sprtovní areál.
Předvedení zametacího stroje řady KM 100 v průmyslovém areálu.
Demo včetně školení obsluhy pro úklid chodeb v kancelářské budově. (BR 45/22).
Předvedení zametacího stroje s nejširším záběrem KM 100/120 R Bp s Add-on kitem.
U nás navíc získáte
Investice do špičkové techniky u nás nekončí předáním stroje – u Kärcheru nabízíme kompletní ekosystém pro Váš bezproblémový a efektivní úklid.
Jistota oficiálního zastoupení:
Nakupujete přímo od výrobce, což Vám garantuje nejlepší podmínky, stabilitu a certifikovanou kvalitu.
Servisní podpora, Full Servis:
Disponujeme nejširší servisní sítí v ČR a nabízíme Full Service smlouvy, které eliminují neplánované výpadky Vašeho provozu.
Záruka až 3 roky:
Za kvalitou našich strojů Professional si stojíme, proto u vybraných modelů nabízíme prodlouženou ochranu vaší investice bez dalších poplatků.
Odborné zaškolení personálu:
Vaše zaměstnance naučíme ovládat techniku efektivně a bezpečně přímo u Vás v objektu.
Kompletní příslušenství a chemie:
Od náhradních dílů po specializovanou chemii – vše máte dostupné díky rozsáhlé prodejní síti po celé ČR.
Jste připraveni vyzkoušet profesionální úklidové stroje Kärcher?
Nabídku strojů a informace k produktovým řadám naleznete v těchto kategoriích:
Široká nabídka profesionálních podlahových mycích strojů, od kompaltních strojů s odsáváním po čisticí stroje s posedem. Stroje Kärcher nabízejí vždy efektivní použití a skvělé výsledky čištění.
Sortiment průmyslových zametacích strojů Kärcher pro použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Výkonné a robustní čisticí stroje nabídnou široké využití i díky pestré nabídce příslušenství.