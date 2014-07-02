Průmyslové vysávání, průmyslové odsávání
Průmyslové vysavače a průmyslové odsávání Kärcher lze nasadit na všechny náročné úkoly ve výrobě a průmyslu. Všude tam, kde vznikají v pracovním procesu látky v takových množstvích, u kterých se i ty nejsilnější profesionální vysavače dostávají na své hranice. Látky, jako špony s ostrými hranami, agresivní chladiva a hořlavý a explozivní prach prach zvládnete spolehlivě a v souladu s pravidly pro recyklaci odsát ve velkém množstí a v potřebném čase.
Podkategorie průmyslových vysavačů a odsávacích systémů:
Průmyslové vysavače
Průmyslové vysavače jsou konstruovány pro stacionární nebo mobilní vysávání suchých i mokrých třísek, hrubého prachu a podobných, usazujících se částeček. Proto pracují průmyslové vysavače při relativně malém objemovém proudu vzduchu.
Průmyslové odsávání
Odprašovače jsou stacionární zařízení, které odsávají těkavé částečky jako prach a jemné třísky ze vzduchu. Za tím účelem pracují průmyslové vysavače s nízkým podtlakem při relativně vysokém objemovém proudu vzduchu.
Jsme tu pro Vás!
Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky týkající se průmyslových vysavačů a odsávacích systémů pro váš provoz. Kontaktovat můžete napřímo našeho specialistu:
Petr KADLEČEK, tel.: 702 292 884, e-mail: petr.kadlecek@karcher.com.
Nejprodávanější průmyslové vysavače:
Řešení pro každý úkol
S našimi průmyslovými vysavači a odsávacími systémy Kärcher vám nabízíme řešení pro každý úkol v oblasti průmyslového vysávání: ať už flexibilní a mobilní nebo stacionární, pro vysávání všeho od hrubých hoblin až po nejmenší prachové částice, pro malé nebo velké množství materiálu, pro kapaliny nebo pevné látky, pro běžné nebo nebezpečný materiály.
PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE NA KAPALINY / TŘÍSKY A ŠPONY
PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE PRO VELKÁ MNOŽSTVÍ OSTRÝCH ŠPON A MAZIVA
V průmyslu jsou potřeba vysavače, které bez problémů vydrží několik hodin denně nebo v nepřetržitém provozu 24/7. Spektrum látek sahá od malých až po velmi velké množství ostrých špon a hrubých částic, přes usazená média až po kapaliny jako je olej, chladicí emulze a voda.
PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE PEVNÝCH LÁTEK
VYSAVAČE SE SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ FILTRŮ
V různých průmyslových odvětvích je třeba vysát širokou škálu látek a médií. Usazená média, škodlivý prach, jemné a hrubé třísky, písek, tryskací média, vláknité materiály všeho druhu, zbytky potravin, organické látky. Tyto materiály kladou nejvyšší nároky na použitou filtrační technologii. V našem průmyslovém systému Kärcher najdete optimální filtr pro každý úkol.
PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE EX DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ
TESTOVÁNA BEZPEČNOST PRO OBLAST EX NEBEZPEČÍ
Vysávání v prostředí s nebezpečím výbuchu klade nejvyšší nároky na kvalitu zařízení. Průmyslové vysavače Kärcher Ex splňují tyto normy a některé modely jsou v souladu se směrnicemi certifikovány TÜV Süd a IBExU.
PRŮMYSLOVÉ ODSÁVACÍ SYSTÉMY
PRO EFEKTIVNÍ ODSÁTÍ VZNÁŠEJÍCÍCH SE ČÁSTIC
Částice ve vzduchu mohou být velmi odlišné: Jemný prach, zdraví škodlivý prach, ostré částečky všeho druhu. V mnoha průmyslových odvětvích je přímo nezbytné nepřetržité odsávání procesního prachu z kovů, skla, kamene, textilních vláken, zemědělských produktů nebo chemikálií. Naše průmyslové odprašovací systémy spolehlivě zachycují velké množství vznášejících a proudících částic v nepřetržitém provozu 24/7 v konstrukci přímo napojené na plnicí systémy.
PRŮMYSLOVÉ ODSAVAČE EX DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ
NA VŠECHEN NEBEZPEČNÝ PRACH
Nepřetržité odsávání prachových výbušných částic přímo u zdroje procesu klade na průmyslové odsavače nejvyšší nároky. Naše stacionární odprašovače a odsavače Ex se již řadu let osvědčily v nepřetržitém provozu 24/7 v mnoha oblastech průmyslu, zejména v kovoobrábění a dřevozpracujícím průmyslu, v automobilovém, chemickém a farmaceutickém průmyslu, potravinářství, výrobě papíru, v gumárenském a plastikářském průmyslu, v zóně 22.
Průmyslové vysávání a odsávání
Vyberte si tu správnou řadu extra výkonných vysavačů podle druhu vysávaného materiálu, na který je třeba stroj nasadit:
Průmyslové vysavače pro různá průmyslová odvětví
Díky svým různým odvětvím, klade průmysl na průmyslové vysávání a odsávání zvláštní požadavky: integraci procesů, velká množství odsávaného materiálu různé konzistence, nebezpečné látky, úzké časové úseky a mnoho dalšího. Proto je zapotřebí nasadit a kombinovat univerzální i speciální stroje a systémy. S Kärcher máte k dospozici všechnu vysávací a odprašovací techniku a centrální systémy pro různá průmyslová odvětví.
Specifické odsávací systémy pro kovovýrobu, farmacii a chemii
Aplikační příklady – Kovovýroba a Chemie:
V kovovýrobě je nezbytný odsavač pro separaci kovových třísek a chladicích emulzí. Naše modely IVR-L jsou navrženy pro třísměnný provoz a efektivní recyklaci kapalin. Pro farmaceutický a chemický průmysl klademe důraz na nejvyšší bezpečnostní standardy. Zde dodáváme průmyslové odsavače v ATEX provedení s certifikací pro zóny s nebezpečím výbuchu. Tyto odsávací systémy poskytují nejvyšší ochranu při manipulaci s toxickými nebo hořlavými prachy (třídy M/H).
Řešení na míru
Navrhneme Vám to správné řešení pro speciální úkoly. Cokoliv a kdekoliv potřebujete vysát nebo odsát. Mobilní i stacionární stroje přímo navržené na míru pro průmyslové vysávání a odsávání dle daného průmyslového odvětví a potřeb zákazníka.
Individuální řešení průmyslového vysávání
Požadavky řešení průmyslového vysávání a odprašování v průmyslu mohou být velmi specifické. Každý systém plánujeme individuálně podle vašich konkrétních potřeb. Naše služby nabízíme od jednoduchého mobilního řešení až po vysoce komplexní, speciálně přizpůsobená a přímá řešení pro vakuové potrubí. S více než 50 lety zkušeností s vývojem a realizací systémů průmyslového vysávání jsme vaším kompetentním partnerem. Ve výsledku získáte efektivní kompletní řešení od jednoho dodavatele, z jednoho zdroje.
Stacionární průmyslové vysavače - na míru
Naše stacionární průmyslové vysavače můžete použít jako systém pro jednoho nebo více uživatelů se stacionárními odsávacími místy nebo vysávání integrovat přímo do výrobního procesu. Nabízíme vám všechny potřebné komponenty, od sacích bodů a příslušenství až po individuálně přizpůsobená potrubí.
Příklad realizace na míru dle potřeb zákazníka:
Reference našeho klienta na průmyslový vysavač IVR 100/60 na míru
Zákazník, který se zabývá výrobou tvrzeného kamene potřeboval vyřešit každodenní údržbu a úklid výrobních prostor okolo míchacích věží, kde dochází k hromadění velkého množství usazeného prachu.
Řešení: instalovali jsme stroj, který vysává zbytky cementu a velmi jemný kamenný prach.
> Více o zakázce průmyslového vysavače na míru
Nabízíme více než 50 let zkušeností z oblasti průmyslového vysávání
S průmyslovým systémem Kärcher budete těžit z více než 50 let zkušeností. Jsme v úzkém kontaktu s našimi zákazníky po celém světě, abychom společně analyzovali stávající a nové úkoly a optimálně přizpůsobili naše produkty těmto aplikacím.
Průmyslové vysavače / odsávací systémy - poptávkový formulář
Potřebujete poradit s výběrem vhodného vysavače pro váš provoz? Neváhejte a napište nám. Konzultovat můžete telefonicky, přes kontaktní formulář, nebo si můžete domluvit termín osobní návštěvy.
Petr KADLEČEK
Specialista pro prodej průmyslových vysavačů a stacionárních odsávacích systémů Česká republika
Telefonický kontakt:
tel.: 702 292 884
