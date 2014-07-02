Průmyslové vysávání, průmyslové odsávání

Průmyslové vysavače a průmyslové odsávání Kärcher lze nasadit na všechny náročné úkoly ve výrobě a průmyslu. Všude tam, kde vznikají v pracovním procesu látky v takových množstvích, u kterých se i ty nejsilnější profesionální vysavače dostávají na své hranice. Látky, jako špony s ostrými hranami, agresivní chladiva a hořlavý a explozivní prach prach zvládnete spolehlivě a v souladu s pravidly pro recyklaci odsát ve velkém množstí a v potřebném čase.

 

Podkategorie průmyslových vysavačů a odsávacích systémů:

Kärcher Průmyslové vysavače

Průmyslové vysavače

Průmyslové vysavače jsou konstruovány pro stacionární nebo mobilní vysávání suchých i mokrých třísek, hrubého prachu a podobných, usazujících se částeček. Proto pracují průmyslové vysavače při relativně malém objemovém proudu vzduchu.

Kärcher Průmyslové odsávání

Průmyslové odsávání

Odprašovače jsou stacionární zařízení, které odsávají těkavé částečky jako prach a jemné třísky ze vzduchu. Za tím účelem pracují průmyslové vysavače s nízkým podtlakem při relativně vysokém objemovém proudu vzduchu.

Jsme tu pro Vás!

Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky týkající se průmyslových vysavačů a odsávacích systémů pro váš provoz. Kontaktovat můžete napřímo našeho specialistu:

Petr KADLEČEK, tel.: 702 292 884, e-mail: petr.kadlecek@karcher.com.

Nejprodávanější průmyslové vysavače:

Řešení pro každý úkol

S našimi průmyslovými vysavači a odsávacími systémy Kärcher vám nabízíme řešení pro každý úkol v oblasti průmyslového vysávání: ať už flexibilní a mobilní nebo stacionární, pro vysávání všeho od hrubých hoblin až po nejmenší prachové částice, pro malé nebo velké množství materiálu, pro kapaliny nebo pevné látky, pro běžné nebo nebezpečný materiály.

Průmyslové vysavače, odsávací a odprašovací systémy Kärcher

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE NA KAPALINY / TŘÍSKY A ŠPONY

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE PRO VELKÁ MNOŽSTVÍ OSTRÝCH ŠPON A MAZIVA

V průmyslu jsou potřeba vysavače, které bez problémů vydrží několik hodin denně nebo v nepřetržitém provozu 24/7. Spektrum látek sahá od malých až po velmi velké množství ostrých špon a hrubých částic, přes usazená média až po kapaliny jako je olej, chladicí emulze a voda.

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE PEVNÝCH LÁTEK

VYSAVAČE SE SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ FILTRŮ

V různých průmyslových odvětvích je třeba vysát širokou škálu látek a médií. Usazená média, škodlivý prach, jemné a hrubé třísky, písek, tryskací média, vláknité materiály všeho druhu, zbytky potravin, organické látky. Tyto materiály kladou nejvyšší nároky na použitou filtrační technologii. V našem průmyslovém systému Kärcher najdete optimální filtr pro každý úkol.

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE EX DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

TESTOVÁNA BEZPEČNOST PRO OBLAST EX NEBEZPEČÍ

Vysávání v prostředí s nebezpečím výbuchu klade nejvyšší nároky na kvalitu zařízení. Průmyslové vysavače Kärcher Ex splňují tyto normy a některé modely jsou v souladu se směrnicemi certifikovány TÜV Süd a IBExU.

PRŮMYSLOVÉ ODSÁVACÍ SYSTÉMY

PRO EFEKTIVNÍ ODSÁTÍ VZNÁŠEJÍCÍCH SE ČÁSTIC

Částice ve vzduchu mohou být velmi odlišné: Jemný prach, zdraví škodlivý prach, ostré částečky všeho druhu. V mnoha průmyslových odvětvích je přímo nezbytné nepřetržité odsávání procesního prachu z kovů, skla, kamene, textilních vláken, zemědělských produktů nebo chemikálií. Naše průmyslové odprašovací systémy spolehlivě zachycují velké množství vznášejících a proudících částic v nepřetržitém provozu 24/7 v konstrukci přímo napojené na plnicí systémy.

PRŮMYSLOVÉ ODSAVAČE EX DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

NA VŠECHEN NEBEZPEČNÝ PRACH

Nepřetržité odsávání prachových výbušných částic přímo u zdroje procesu klade na průmyslové odsavače nejvyšší nároky. Naše stacionární odprašovače a odsavače Ex se již řadu let osvědčily v nepřetržitém provozu 24/7 v mnoha oblastech průmyslu, zejména v kovoobrábění a dřevozpracujícím průmyslu, v automobilovém, chemickém a farmaceutickém průmyslu, potravinářství, výrobě papíru, v gumárenském a plastikářském průmyslu, v zóně 22.

Průmyslové vysávání a odsávání

Vyberte si tu správnou řadu extra výkonných vysavačů podle druhu vysávaného materiálu, na který je třeba stroj nasadit:

 

Oleje a špony

Kapaliny a tuhé látky

Hrubé nečistoty, prach

Explozivní prach

Neusazený prach

Odsávací systémy / explozivní prach

Průmyslové vysavače pro různá průmyslová odvětví

Díky svým různým odvětvím, klade průmysl na průmyslové vysávání a odsávání zvláštní požadavky: integraci procesů, velká množství odsávaného materiálu různé konzistence, nebezpečné látky, úzké časové úseky a mnoho dalšího. Proto je zapotřebí nasadit a kombinovat univerzální i speciální stroje a systémy. S Kärcher máte k dospozici všechnu vysávací a odprašovací techniku a centrální systémy pro různá průmyslová odvětví.

Strojírenství, automotive

Zpracování dřeva

Potravinářský průmysl

Sklo, keramika a kámen

Výroba z plastu a pryže

Farmaceutický průmysl

Textilní průmysl

Chemický průmysl

Elektronika, optika

Papírenský a tiskařský průmysl

Specifické odsávací systémy pro kovovýrobu, farmacii a chemii

 

Aplikační příklady – Kovovýroba a Chemie:
V kovovýrobě je nezbytný odsavač pro separaci kovových třísek a chladicích emulzí. Naše modely IVR-L jsou navrženy pro třísměnný provoz a efektivní recyklaci kapalin. Pro farmaceutický a chemický průmysl klademe důraz na nejvyšší bezpečnostní standardy. Zde dodáváme průmyslové odsavače v ATEX provedení s certifikací pro zóny s nebezpečím výbuchu. Tyto odsávací systémy poskytují nejvyšší ochranu při manipulaci s toxickými nebo hořlavými prachy (třídy M/H).

Řešení na míru

Navrhneme Vám to správné řešení pro speciální úkoly. Cokoliv a kdekoliv potřebujete vysát nebo odsát. Mobilní i stacionární stroje přímo navržené na míru pro průmyslové vysávání a odsávání dle daného průmyslového odvětví a potřeb zákazníka.

Individuální řešení průmyslového vysávání a odsávání

Individuální řešení průmyslového vysávání

Požadavky řešení průmyslového vysávání a odprašování v průmyslu mohou být velmi specifické. Každý systém plánujeme individuálně podle vašich konkrétních potřeb. Naše služby nabízíme od jednoduchého mobilního řešení až po vysoce komplexní, speciálně přizpůsobená a přímá řešení pro vakuové potrubí. S více než 50 lety zkušeností s vývojem a realizací systémů průmyslového vysávání jsme vaším kompetentním partnerem. Ve výsledku získáte efektivní kompletní řešení od jednoho dodavatele, z jednoho zdroje.

Stacionární průmyslové vysavače - na míru

Naše stacionární průmyslové vysavače můžete použít jako systém pro jednoho nebo více uživatelů se stacionárními odsávacími místy nebo vysávání integrovat přímo do výrobního procesu. Nabízíme vám všechny potřebné komponenty, od sacích bodů a příslušenství až po individuálně přizpůsobená potrubí.

Příklad realizace na míru dle potřeb zákazníka:

Instalace průmyslového vysavače na míru

Reference našeho klienta na průmyslový vysavač IVR 100/60 na míru

Zákazník, který se zabývá výrobou tvrzeného kamene potřeboval vyřešit každodenní údržbu a úklid výrobních prostor okolo míchacích věží, kde dochází k hromadění velkého množství usazeného prachu. 

Řešení: instalovali jsme stroj, který vysává zbytky cementu a velmi jemný kamenný prach. 

 

> Více o zakázce průmyslového vysavače na míru

 

Nabízíme více než 50 let zkušeností z oblasti průmyslového vysávání

S průmyslovým systémem Kärcher budete těžit z více než 50 let zkušeností. Jsme v úzkém kontaktu s našimi zákazníky po celém světě, abychom společně analyzovali stávající a nové úkoly a optimálně přizpůsobili naše produkty těmto aplikacím.

Průmyslové vysavače / odsávací systémy - poptávkový formulář

Potřebujete poradit s výběrem vhodného vysavače pro váš provoz? Neváhejte a napište nám. Konzultovat můžete telefonicky, přes kontaktní formulář, nebo si můžete domluvit termín osobní návštěvy.

Petr KADLEČEK

Specialista pro prodej průmyslových vysavačů a stacionárních odsávacích systémů Česká republika

Telefonický kontakt:
tel.: 702 292 884

Pokud jste soukromá osoba, uveďte prosím Jméno a příjmení

*

* povinné pole

