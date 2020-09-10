Vysavače pro textilní průmysl
Vysávání zbytků z výroby v textilním průmyslu má své vlastní speciální požadavky. Vlákna se obvykle shlukují a mohou ochromit produkci zanesenými filtry, hadicemi a potrubími. Naše vysávací a odsávací řešení na míru zajišťují bezproblémové výrobní procesy.
Použití:
- Vysávání a odsávání vláken každé velikosti a v jakémkoliv množství
Výzva:
- Textilní vlákna se drží na filtru a ucpávají ho
- Textilní vlákna se shlukují v hadicích a potrubích a ucpávají je
Výsledek:
- Výrobní procesy jsou udržovány čisté a prostoje jsou minimalizovány
- Trvalý vysoký sací výkon
- Odolná, spolehlivá, kompaktní a ekonomická řešení