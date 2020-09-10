Vysavače pro textilní průmysl

Vysávání zbytků z výroby v textilním průmyslu má své vlastní speciální požadavky. Vlákna se obvykle shlukují a mohou ochromit produkci zanesenými filtry, hadicemi a potrubími. Naše vysávací a odsávací řešení na míru zajišťují bezproblémové výrobní procesy.

Průmyslové vysavače pro textilní průmysl

Použití:

  • Vysávání a odsávání vláken každé velikosti a v jakémkoliv množství

Výzva:

  • Textilní vlákna se drží na filtru a ucpávají ho
  • Textilní vlákna se shlukují v hadicích a potrubích a ucpávají je

Výsledek:

  • Výrobní procesy jsou udržovány čisté a prostoje jsou minimalizovány
  • Trvalý vysoký sací výkon
  • Odolná, spolehlivá, kompaktní a ekonomická řešení

Vhodné řady vysavačů do textilního průmyslu:

Extra výkonné průmyslové vysavače na pevné látky

 

Průmyslové odsávací systémy