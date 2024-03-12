Produktový vyhledávač pro stroje Kärcher Professional

S on-line produktovým vyhledávačem naleznete ideální stroj dle svých potřeb rychlostí blesku.

Ať už je vaše aplikace jakákoli, máme pro vás ten správný profesionální stroj. Naleznete ho s pomocí našeho on-line vyhledávače produktů Professional během okamžiku.

High-pressure cleaners

Vysokotlaké čističe - vyhledávač produktů

Profesionální studenovodní vysokotlaké čističe nebo horkovodní vysokotlaké čističe, generátory horké vody, stacionární zařízení. Vyberte si ten pravý.

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dry vacuum cleaners

Vysavače na suché nečistoty - vyhledávač produktů

Vysavače pro profesionály na suché nečistoty. Klasické vysavače, bateriové stroje pro snadnou manipulaci, stroje s pokročilou filtrací. Vyberte si ten správný.

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Wet and dry vacuum cleaners for the automotive sector

Mokro-suché vysavače - vyhledávač produktů

Ať už mokré nebo suché, hrubé nebo jemné: nabízíme širokou nabídku profesionálních víceúčelových vysavačů s různou výbavou. Vyberte si ten správný. 

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Aspiración de Viruta

Průmyslové vysavače a odsávací systémy - vyhledávač produktů

Nabízíme průmyslová vysávací / odprašovací řešení ve všech jejich variantách pro různé druhy nečistot - přenosných vysavačů po odsávací systémy na klíč. Vyberte si ten správný.

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Industrial sweepers

Zametací a úklidové stroje - produktový vyhledávač

Zametací stroje ručně vedené, zametací stroje s pojezdem a odsáváním včetně úklidových strojů s posedem. Vyberte si ten pravý.

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