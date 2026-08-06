Profesionální vysavače na okna

Aku okenní vysavač WVP 10 účinně vysává mokré nečistoty ze skla i dalších hladkých povrchů. Uklízí rychle, spolehlivě a beze šmouh. Pohodlně se drží a snadno čistí vodorovné i svislé plochy. A umývání oken je najednou radost.

Profesionální vysavač na okna

Kompletní sortiment profesionálních vysavačů na okna

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Výhody a využití profesionálního vysavače na okna



Proč uklízet s okenním vysavačem?

Profesionální vysavač na okna WVP 10 je všestranný pomocník, který perfektně vyčistí nejen sklo, ale i další hladké povrchy. Snadno s ním uklidíte také obklady, pulty nebo stoly. Navíc účinně vysaje také rozlitou vodu. Přístroj se pohodlně ovládá pod každým úhlem, nekape a nezanechává šmouhy.

Profesionální vysavač na okna Kärcher

Bohatá výbava pro perfektní výsledky

Záleží nám na kvalitně odvedené práci. Vysavače na okna pro profesionály WVP10 proto automaticky dodáváme s čisticím prostředkem, nabíječkou a lahví s rozprašovačem a potahem z mikrovlákna. K verzi WVP 10 Adv navíc přikládáme úzkou hubici, další potah a náhradní baterii. Klasickou nabíječku pak v balení nahrazuje speciální rychlonabíječka.

Profi okenní vysavač Kärcher

Sací síla, která nezklame

Výkonný motor přístroje zajistí dokonalé odsátí špinavé vody, která odtéká do 200ml nádrže. Nádobu na vodu po úklidu snadno vyjmete, vylijete a v případě potřeby umyjete v myčce.

Okenní vysavač pro profesionály

Rychlé a účinné čištění

Mytí oken nemusí být hodinová dřina. Profesionální okenní vysavač WVP 10 vás zbaví mokrých nečistot během okamžiku. Navíc uklidí také zrcadla, pulty nebo vitríny. Čistí až pěkně ke krajům a nezanechává žádné šmouhy.

Flexibilní profesionální vysavač na okna Kärcher

Uklízejte tak, jak je vám pohodlné

Profesionální vysavače oken WVP 10 spolehlivě čistí v horizontální i vertikální poloze. A když zrovna potřebujete umýt střešní okno, můžete přístroj držet klidně i nad hlavou. Díky ergonomické rukojeti a nízké hmotnosti se při úklidu snadno neunavíte.

Jak profesionální vysavač na okna používat?

Zajímá vás, jak okenní vysavač funguje? Prohlédněte si ukázku úklidu s naší expertkou.

Připravili jsme pro vás také praktické instruktážní video, kde si předvedeme, jak s přístrojem správně zacházet.



Příslušenství a čisticí prostředky

Příslušenství pro WVP 10

Kvalitní čistidla

K okenním vysavačům pro profesionály nabízíme rovněž účinné čisticí prostředky, které vám úklid usnadní. Jsou šetrné k povrchům i životnímu prostředí a nezanechávají šmouhy.

Baterie k WVP 10

Baterie a nabíječky

Plánujete uklízet celý den? Žádný problém – stačí si přikoupit další baterie, které prodlouží čas provozu. S praktickou rychlonabíječkou je dobijete za pouhých 50 minut.

Příslušenství pro WVP 10

Užitečné příslušenství

Doplňte profesionální vysavač na okna o další stěrky, potahy z mikrovláken nebo teleskopický nástavec, které vám pomohou zvládnout i náročný úklid.

Nejprodávanější příslušenství k WVP 10:

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Zákaznické centrum Kärcher
Zákaznická linka: 323 555 555
Náhradní díly Kärcher
Originální náhradní díly
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