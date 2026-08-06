Profesionální vysavače na okna
Aku okenní vysavač WVP 10 účinně vysává mokré nečistoty ze skla i dalších hladkých povrchů. Uklízí rychle, spolehlivě a beze šmouh. Pohodlně se drží a snadno čistí vodorovné i svislé plochy. A umývání oken je najednou radost.
Kompletní sortiment profesionálních vysavačů na okna
Výhody a využití profesionálního vysavače na okna
Proč uklízet s okenním vysavačem?
Profesionální vysavač na okna WVP 10 je všestranný pomocník, který perfektně vyčistí nejen sklo, ale i další hladké povrchy. Snadno s ním uklidíte také obklady, pulty nebo stoly. Navíc účinně vysaje také rozlitou vodu. Přístroj se pohodlně ovládá pod každým úhlem, nekape a nezanechává šmouhy.
Bohatá výbava pro perfektní výsledky
Záleží nám na kvalitně odvedené práci. Vysavače na okna pro profesionály WVP10 proto automaticky dodáváme s čisticím prostředkem, nabíječkou a lahví s rozprašovačem a potahem z mikrovlákna. K verzi WVP 10 Adv navíc přikládáme úzkou hubici, další potah a náhradní baterii. Klasickou nabíječku pak v balení nahrazuje speciální rychlonabíječka.
Sací síla, která nezklame
Výkonný motor přístroje zajistí dokonalé odsátí špinavé vody, která odtéká do 200ml nádrže. Nádobu na vodu po úklidu snadno vyjmete, vylijete a v případě potřeby umyjete v myčce.
Rychlé a účinné čištění
Mytí oken nemusí být hodinová dřina. Profesionální okenní vysavač WVP 10 vás zbaví mokrých nečistot během okamžiku. Navíc uklidí také zrcadla, pulty nebo vitríny. Čistí až pěkně ke krajům a nezanechává žádné šmouhy.
Uklízejte tak, jak je vám pohodlné
Profesionální vysavače oken WVP 10 spolehlivě čistí v horizontální i vertikální poloze. A když zrovna potřebujete umýt střešní okno, můžete přístroj držet klidně i nad hlavou. Díky ergonomické rukojeti a nízké hmotnosti se při úklidu snadno neunavíte.
Jak profesionální vysavač na okna používat?
Zajímá vás, jak okenní vysavač funguje? Prohlédněte si ukázku úklidu s naší expertkou.
Připravili jsme pro vás také praktické instruktážní video, kde si předvedeme, jak s přístrojem správně zacházet.
Příslušenství a čisticí prostředky
Kvalitní čistidla
K okenním vysavačům pro profesionály nabízíme rovněž účinné čisticí prostředky, které vám úklid usnadní. Jsou šetrné k povrchům i životnímu prostředí a nezanechávají šmouhy.
Baterie a nabíječky
Plánujete uklízet celý den? Žádný problém – stačí si přikoupit další baterie, které prodlouží čas provozu. S praktickou rychlonabíječkou je dobijete za pouhých 50 minut.
Užitečné příslušenství
Doplňte profesionální vysavač na okna o další stěrky, potahy z mikrovláken nebo teleskopický nástavec, které vám pomohou zvládnout i náročný úklid.
Nejprodávanější příslušenství k WVP 10:
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