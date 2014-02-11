Home & Garden

přejít do kategorie

Professional

přejít do kategorie
Limitovaná edice

JSME JEDNIČKOU V OBLASTI ČIŠTĚNÍ

Ať už před vámi stojí malý nebo velký úkol v oblasti čištění, nabízíme vždy to správné a efektivní řešení.

Pomocníci z řady Home & Garden jsou připraveni pečovat o vaši domácnost i zahradu, zatímco stroje z řady Professional jsou ideální pro náročné úkoly dle jednotlivých řemesel.

Důležitá je pro nás nejen čistota, ale i životní prostředí. Pro příklad přihlížíme na nutnost šetřit vodou, každým rokem navyšujeme podíl využívání recyklovaných materiálů a naše továrny jsou CO2 neutrální. Přečtěte si více o ochraně životního prostředí a kulturním sponzoringu.


Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
"HOME & GARDEN" STROJE ZA AKČNÍ CENY
Zobrazit kompletní akční nabídku
"PROFESSIONAL" TECHNIKA ZA AKČNÍ CENY
Zobrazit kompletní akční nabídku

AKTUÁLNĚ ZE SVĚTA KÄRCHER

Tepovače pro alergiky

CERTIFIKOVANÁ ÚLEVA OD ALERGENŮ!
Jako první na trhu získaly naše vybrané tepovače prestižní pečeť kvality ECARF.

Nové produkty

OBJEVTE NAŠE NOVÉ PRODUKTY!
Naskladnili jsme novou várku inovací pro vaši snadnější péči o domov i zahradu!

Uklízej jako profík

UKLÍZEJ JAKO PROFÍK!
Objevte výhody profesionální úklidové techniky Kärcher Professional. I domácnost si zasouží profi péči!

Šetrný úklid bez chemie

ŠETRNÝ ÚKLID BEZ CHEMIE
Záleží vám na tom, čím uklízíte svoji domácnost a jak při tom zatěžujete životní prostředí? Podívejte se na naši nabídku přírodních čisticích prostředků a strojů, které jsou účinné i šetrné k přírodě.

Zobrazit všechny novinky

KÄRCHER SLUŽBY

Kärcher servis pro domácnosti

Servis pro spotřebitele

Nabízíme záruční i pozáruční servis pro všechny výrobky z řady Home & Garden.

Servis pro spotřebitele
Kärcher servis pro profesionály

Servis pro profesionály

Zajišťujeme i kvalitní servis průmyslové čisticí techniky Kärcher.

Servis pro profesionály
Půjčovna čisticí a úklidové techniky

Kärcher půjčovna čistících strojů

Půjčovna pro fyzické i právnické osoby (na našich pobočkách po celém Česku).

Karcher půjčovna
Kamenné prodejny Kärcher

Kärcher pobočky

Navštivte jednu z našich 8 prodejen, 12 partnerských prodejen nebo náš outlet.

Kärcher pobočky


Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.