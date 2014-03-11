RUČNÍ ZAMETACÍ STROJE
Zametací stroj Kärcher z vás udělá profíka, a především uspoří spoustu času a námahy. Na koště a lopatku si už ani nevzpomenete. Úklid s ručním zametačem je zábava. Navíc vše bude vyčištěno přesně podle vašich požadavků – tedy důkladně a až pětkrát rychleji. Kartáče s dlouhými štětinami si poradí i s každým rohem. Veškeré nečistoty se nashromáždí do velké nádoby, kterou jednoduše bez prášení odejmete a vysypete. Výhodou je i výsuvné a sklopné madlo, které pomáhá jak při manipulaci, tak úsporném skladování zametače.
Zametače Kärcher: Kompletní sortiment
Perfektní pro každou sezónu!
Výhody zametačů Kärcher
Snadné použití: Zametání bez námahy, zcela bez potřeby síly nebo námahy.
Snadné složení: Pohodlná nášlapná plocha umožňuje postavit zametací stroj, aniž byste se museli ohýbat.
Flexibilní a pohodlné: Rukojeti zametacích strojů jsou výškově nastavitelné a v případě potřeby je lze zcela sklopit.
Vynikající čisticí výkon: Díky výkonnému válcovému kartáči, bočním kartáčům a velké šířce zametání zametací stroje bez námahy zametou plochy až 3000 m² za pouhou hodinu.
Čistota do posledního detailu: Dlouhé štětiny na bočních kartáčích našich ručních zametačů zajišťují důkladné čištění i na okrajích.
Snadné vyjmutí: Nádoby na odpad v zametacích strojích Kärcher lze velmi snadno vyjmout a vyprázdnit – uchopit, zvedat, hotovo! Žádný kontakt s nečistotami.
Samostatně stojící: Nádoby na odpad lze snadno vyjmout a jsou navrženy tak, aby mohly samostatně stát.
Jednoduché a kompaktní: Všechny zametací stroje Kärcher lze s minimální námahou uložit prostorově úsporným způsobem.
Videa využití
S 6 Twin
S 6
S 4 Twin
S 4
Profesionální ruční zametače
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.