15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

RUČNÍ ZAMETACÍ STROJE

Zametací stroj Kärcher z vás udělá profíka, a především uspoří spoustu času a námahy. Na koště a lopatku si už ani nevzpomenete. Úklid s ručním zametačem je zábava. Navíc vše bude vyčištěno přesně podle vašich požadavků – tedy důkladně a až pětkrát rychleji. Kartáče s dlouhými štětinami si poradí i s každým rohem. Veškeré nečistoty se nashromáždí do velké nádoby, kterou jednoduše bez prášení odejmete a vysypete. Výhodou je i výsuvné a sklopné madlo, které pomáhá jak při manipulaci, tak úsporném skladování zametače.


Zametače Kärcher: Kompletní sortiment

0 produkty/ů
Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství k zametačům

Náhradní díly k zametačům



Zametače

Perfektní pro každou sezónu!



Výhody zametačů Kärcher

Snadné použití: Zametání bez námahy, zcela bez potřeby síly nebo námahy.

Snadné použití: Zametání bez námahy, zcela bez potřeby síly nebo námahy.

Snadné složení: Pohodlná nášlapná plocha umožňuje postavit zametací stroj, aniž byste se museli ohýbat.

Snadné složení zametače

Flexibilní a pohodlné: Rukojeti zametacích strojů jsou výškově nastavitelné a v případě potřeby je lze zcela sklopit.

Pružné a pohodlné
Zametací stroj s vysokou kvalitou čištění

Vynikající čisticí výkon: Díky výkonnému válcovému kartáči, bočním kartáčům a velké šířce zametání zametací stroje bez námahy zametou plochy až 3000 m² za pouhou hodinu.

Čištění hran ručním zametačem

Čistota do posledního detailu: Dlouhé štětiny na bočních kartáčích našich ručních zametačů zajišťují důkladné čištění i na okrajích.

Zametací stroj se snadnou likvidací nečistot

Snadné vyjmutí: Nádoby na odpad v zametacích strojích Kärcher lze velmi snadno vyjmout a vyprázdnit – uchopit, zvedat, hotovo! Žádný kontakt s nečistotami.

Samostatně stojící zametací stroj

Samostatně stojící: Nádoby na odpad lze snadno vyjmout a jsou navrženy tak, aby mohly samostatně stát.

Jednoduché a kompaktní zametače

Jednoduché a kompaktní: Všechny zametací stroje Kärcher lze s minimální námahou uložit prostorově úsporným způsobem.

Videa využití

S 6 Twin

S 6

S 4 Twin

S 4


Profesionální ruční zametače

Profesionální ruční zametače

> Profesionální ruční zametače
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.