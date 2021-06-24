Příslušenství pro zametače
Níže najdete příslušenství kompatibilní s našimi zametači.
Pokud sháníte jiné doplňky, prosím, využijte objednávku náhradních dílů.
Kartáče pro zametače
Ani vlhké listí nemá šanci
Zameťte i s vlhkými nečistotami snadno a rychle. Stačí k tomu jeden z těchto speciálních kartáčů k zametačům S 4 nebo S 6 na vlhké nečistoty.
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