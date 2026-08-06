Generátory a kalová čerpadla
Silné typy pod proudem Žádný proud? Velké množství špinavé vody? Staňte se kompletně nezávislými. S našimi generátory s benzinovým motorem a čerpadlem na špinavou vodu vyřešíte vaše problémy profesionálně. Pro nezávislé zásobování elektrickou energií a provoz vysokotlakých čističů s ohřevem a bez ohřevu na stavbách, v obcích, zemědělství a lesnictví, v zahradnictví a řemeslné výrobě jsou naše generátory PGG 3/1, 6/1 a 8/3 s benzinovým motorem tou správnou volbou. A naše čerpadlo na špinavou vodu WWP 45 vyřeší vaše problémy, i pokud se voda ve velkém množství dostane do stavebních jam, sklepů, podzemních garáží nebo kabelových šachet.
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