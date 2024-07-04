ČISTICÍ A ÚKLIDOVÉ STROJE PRO KOMERČNÍ OBLAST

Kärcher nabízí prodej a servis průmyslové čisticí a úklidové techniky, včetně příslušenství a čisticích prostředků. Spolehnout se můžete na vysoký výkon i kvalitu. Přinášíme také spoustu inovací, které šetří především váš čas, námahu i náklady.

    WOMA – Čištění ultra vysokým tlakem

    WOMA – Čištění ultra vysokým tlakem

    Bateriová platforma Battery Power+

    Bateriová platforma Battery Power+

    Příslušenství Professional

    Příslušenství Professional

    Čisticí a ošetřující prostředky

    Čisticí a ošetřující prostředky

    04.07.2024

    Kärcher získal prestižní ocenění iF Design Award 2024 za svůj autonomní čistič podlah KIRA B 50

    Mycí robot KIRA B 50 byl oceněn za inovativní design a funkčnost v kategorii Industry. iF Design Award, jeden z nejvýznamnějších designových ocenění na světě, vybírá vítěze z téměř 11 000 přihlášek z 72 zemí.

    01.07.2024

    Nepřehlédněte kategorii: Řešení pro čištění fasád a solárních panelů

    Představujeme komplexní systémové řešení Kärcher pro čištění fasád, oken, podlah a solárních panelů.

    04.06.2024

    Představujeme novou generaci podlahového mycího stroje B 50 W

    Kompaktní podlahový mycí stroj typu Walk behind s odsáváním Kärcher B 50 W je ideálním zařízením pro efektivní čištění podlah i v mimořádně úzkých prostorech.

    PROFESSIONÁLOVÉ PROFESIONÁLŮM
    Mytí solárních panelů

    Čištění a mytí solárních panelů

    Příslušenství pro vysokotlaké čističe - systém pro čištění solárních modulů iSolar. S kartáčem iSolar, což je systém s rotujícími kartáči připevněný na teleskopické tyči, lze v závislosti na verzi šetrně vyčistit až 1.500 m² modulových ploch.

    > Více

    Ekologické odstranění plevele

    Jak ekologicky a efektivně odstranit plevel?

    Účinné nakládání s plevely je neustálou výzvou. Pro tento účel existují chemické výrobky, ale ty jsou často škodlivé pro životní prostředí a jejich použití ve veřejných prostorách je omezené. Jemná metoda bez poškození životního prostředí nebo povrchů ale přeci jen existuje.

    > Více

    Úklid farmy, statku

    Jakou techniku na udržení čistoty na farmě?

    V zemědělství se všeobecně potýkáme s velkým množstvím nečistot a vysokou prašností. Proto přinášíme tipy na vhodnou techniku a na jaké úkony se vyplatí jí nasadit.

    > Více

    Woma

    Řešení pro čištění ultra vysokým tlakem - stroje WOMA

    Společnost WOMA (Pty) Ltd. - Kärcher Group, je již po více než 50 let jedním z nejvýznamnějších výrobců dodávajících inovativní výrobky pro průmyslové obory využívající vysokotlaké vodní paprsky o síle až 3000 bar.

    > Více

    Mytí solárních panelů

    Jak na hygienu na pracovišti?

    Poradíme vám, jak pečovat o společné prostory, na jaká místa se zaměřit a jaké metody čištění a dezinfekce použít na dané povrchy a zvýšit tak hygienické standardy na vašem pracovišti. Protože zdraví zaměstnanců je vždy na prvním místě.

    > Více

    Více článků

