Profesionálové profesionálům - KNOW HOW

Různé cílové skupiny v komerčním prostředí mají rozdílné požadavky na úklid a čištění. Kärcher proto poskytuje užitečné odpovědi, tipy, rady, návody, určené pro cílové skupiny ze všech průmyslových odvětví, živnostníky, zájemce o profesionální techniku i zastánce efektivního čištění. Profesionálové pomáhají profesionálům.

 

Hygiena v hlavní roli:

Jak na efektivní hygienu na pracovišti

Hygiena pracovního prostředí

Jak na efektivní hygienu na pracovišti a na jaká místa se zaměřit.

Čištění vzduchu filtrací

Čištění vzduchu a prevence infekcí jeho filtrací

Účinné řešení představují stroje osazené HEPA filtry.

Hepa filtr H14 pro nejnáročnější podmínky

HEPA filtr H14 - řešení pro nejnáročnější podmínky

HEPA 14 absorbují až 99,995 % částic. Kde je jejich síla?

Vysoce účinná dezinfekční a hygienická řešení

Vysoce účinná dezinfekční a hygienická řešení

Termická, chemické dezinfekce, či speciální filtrace vzduchu? Který způsob je ten pravý.  

Hygiena v case koronaviru

Jak na hygienu a čistotu v čase koronaviru?

Nejúčinnější metody ochrany právě před tímto infekčním onemocněním.

Ochrana před ptačí chřipkou

Hygiena drůbežárny – jak předcházet ptačí chřipce u drůbeže?

Představíme přísná biologická zabezpečení doplněné pečlivou hygienou.

Čištění horkou tlakovou vodou

Čištění horkou tlakovou vodou - rychle, efektivně, bez chemie

Proč a kde se vyplatí nasazení tlakového horkovodního čištění?

Čištění a údržba podlahových krytin:

Čištění a péče o koberce

Jak na péči o koberec, čištění, pravidelnou údržbu?

Představíme metody čištění a tipy, jak rychle odstranit skvrny během údržbového čištění.

Jak na oživení koberce

Jak na průběžné čištění koberců, metoda iCapsol.

Abyste prodloužili dobu, než je potřeba provést výměnu krytiny nebo přejít na hloubkové čištění, můžete sami provést v různých intervalech průběžné čištění.

Grundreinigung von Teppichböden - Header

Jak na hloubkové intenzivní čištění koberce?

Aby byl váš koberec dokonle čistý a zbavený nečistot až do hloubky vlákna je možné použít extrakční čištění (intenzivní čištění mokrou cestou). Zde poradíme jak na to.

Granit

Jak na čištění a údržbu přírodního kamene

Přírodní kameny stejného nebo podobného vzhledu mohou mít velmi odlišné technické vlastnosti, zejména pokud jde o citlivost na zásady nebo kyseliny, pevnost a nasákavost. Zde se dozvíte vše potřebné o péči o ně.

Čištění dlažby z jemné kameniny

Jak na péči a čištění dlažby z jemné kameniny

Dlažby z jemné kameniny jsou atraktivní, velmi oblíbenou podlahovou krytinou, která vyniká svými robustními a protiskluzovými vlastnostmi a také velmi nízkou nasákavostí vlhkosti. Vše o jejich údržbě a čištění naleznete zde.

Keramikfliese

Čištění a údržba keramických dlaždic různých typů

Čištění a údržba keramických dlaždic – jak na to? Přestože existuje mnoho různých variant, kroky čištění jsou vždy podobné. Více naleznete zde.

Tipy na čištění z různých oblastí průmyslu:

Profesionální čištění fasády

Jak vyčistit fasádu

Představíme několik metod jak na čištění fasády pomocí profesionální techniky.

Plošné nemechanické odstranění plevele

Jak na nemechanické odstranění plevelů?

Existuje efektivní a jemná metoda bez poškození životního prostředí nebo povrchů.

Úklid farmy, statku

Jakou techniku na udržení čistoty na farmě?

Tipy na vhodnou techniku a na jaké úkony se vyplatí jí nasadit.

Technika na mytí fotovoltaických panelů

Technika na mytí fotovoltaických (solárních) panelů

Předejděte snížení výkonu solárních panelů způsobeným běžným znečištěním.

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