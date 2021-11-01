Profesionálové profesionálům - KNOW HOW
Různé cílové skupiny v komerčním prostředí mají rozdílné požadavky na úklid a čištění. Kärcher proto poskytuje užitečné odpovědi, tipy, rady, návody, určené pro cílové skupiny ze všech průmyslových odvětví, živnostníky, zájemce o profesionální techniku i zastánce efektivního čištění. Profesionálové pomáhají profesionálům.
Hygiena v hlavní roli:
Hygiena pracovního prostředí
Jak na efektivní hygienu na pracovišti a na jaká místa se zaměřit.
Čištění vzduchu a prevence infekcí jeho filtrací
Účinné řešení představují stroje osazené HEPA filtry.
HEPA filtr H14 - řešení pro nejnáročnější podmínky
HEPA 14 absorbují až 99,995 % částic. Kde je jejich síla?
Vysoce účinná dezinfekční a hygienická řešení
Termická, chemické dezinfekce, či speciální filtrace vzduchu? Který způsob je ten pravý.
Jak na hygienu a čistotu v čase koronaviru?
Nejúčinnější metody ochrany právě před tímto infekčním onemocněním.
Hygiena drůbežárny – jak předcházet ptačí chřipce u drůbeže?
Představíme přísná biologická zabezpečení doplněné pečlivou hygienou.
Čištění horkou tlakovou vodou - rychle, efektivně, bez chemie
Proč a kde se vyplatí nasazení tlakového horkovodního čištění?
Čištění a údržba podlahových krytin:
Jak na péči o koberec, čištění, pravidelnou údržbu?
Představíme metody čištění a tipy, jak rychle odstranit skvrny během údržbového čištění.
Jak na průběžné čištění koberců, metoda iCapsol.
Abyste prodloužili dobu, než je potřeba provést výměnu krytiny nebo přejít na hloubkové čištění, můžete sami provést v různých intervalech průběžné čištění.
Jak na hloubkové intenzivní čištění koberce?
Aby byl váš koberec dokonle čistý a zbavený nečistot až do hloubky vlákna je možné použít extrakční čištění (intenzivní čištění mokrou cestou). Zde poradíme jak na to.
Jak na čištění a údržbu přírodního kamene
Přírodní kameny stejného nebo podobného vzhledu mohou mít velmi odlišné technické vlastnosti, zejména pokud jde o citlivost na zásady nebo kyseliny, pevnost a nasákavost. Zde se dozvíte vše potřebné o péči o ně.
Jak na péči a čištění dlažby z jemné kameniny
Dlažby z jemné kameniny jsou atraktivní, velmi oblíbenou podlahovou krytinou, která vyniká svými robustními a protiskluzovými vlastnostmi a také velmi nízkou nasákavostí vlhkosti. Vše o jejich údržbě a čištění naleznete zde.
Čištění a údržba keramických dlaždic různých typů
Čištění a údržba keramických dlaždic – jak na to? Přestože existuje mnoho různých variant, kroky čištění jsou vždy podobné. Více naleznete zde.
Tipy na čištění z různých oblastí průmyslu:
Jak vyčistit fasádu
Představíme několik metod jak na čištění fasády pomocí profesionální techniky.
Jak na nemechanické odstranění plevelů?
Existuje efektivní a jemná metoda bez poškození životního prostředí nebo povrchů.
Jakou techniku na udržení čistoty na farmě?
Tipy na vhodnou techniku a na jaké úkony se vyplatí jí nasadit.
Technika na mytí fotovoltaických (solárních) panelů
Předejděte snížení výkonu solárních panelů způsobeným běžným znečištěním.
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