Průběžné čištění koberců, metoda iCapsol
Jakkoli jsou koberce krásné, měkké a pohlcující hluk, čas si na nich vybírá daň a jejich užíváním dochází k znečištění, které se obyčejný domácí vysavač snaži jen těžko odstranit. Abyste prodloužili dobu, než je potřeba provést výměnu krytiny nebo přejít na hloubkové čištění, můžete sami provést v různých intervalech průběžné čištění/mezičištění koberce kompletním vyčištěním za použití příslušné techniky.
Metoda pro průběžné čištění koberců
Průběžné čištění koberců využívá metody, jako je iCapsol. Na jednokotoučový stroj jsou umístěny pady z mikrovlákna/příze a s tlakovým rozprašovačem je nanášen čisticí roztok který pad zapracovává do hloubky vlákna. Během této metody není třeba koberec prát vodou ale postačí po působení roztoku nasadit kvalitní vysavač ideálně s aktovní rotační hlavou, nebo použít stroj typu automat na čištění koberce.
Před zahájením práce je třeba zkontrolovat možnosti čištění samotného koberce na jeho štítku (s ohledem na lepidlo/fixaci podkladové části koberce a také materiál nášlapné vrstvy).
Kompletní průvodce péčí o koberce
Odstranění skvrn z koberce na rozdíl od jiných podlahových krytin vyžaduje více úsilí, navíc péče a údržba koberců vyžaduje určitou odbornost. Měla by nám být vždy známa struktura textilního potahu a také možnosti čištění jednotlivých částí. Zde je souhrn toho, co je třeba vzít v úvahu při čištění koberců, představíme metody čištění a tipy, jak rychle odstranit skvrny během údržbového čištění.
Příprava na čištění
Před čištěním je důležité se připravit na proces čištění, přípravy nejsou náročné ale je třeba jim věnovat pozornost.
- V první řadě včas vypněte podlahové topení, aby teplo nevysušilo nanesený čisticí prostředek.
- Mobilní nábytek odstraňte - orazy nebo fotografie odstraňte ze zdí.
- Součásti, které nelze odstranit, by měly být ochráněny fólií, aby se zabránilo poškození povrchu případným dosednutím rozprášeného detergentu.
- Koberec před čištěním co nejpečlivěji vysajte.
- Ujistěte se, že povrch na kterém koberec leží a na kterém bude čištěn neutrpí poškození vlivem dosednutí rozpráčeného detergentu (příkladem mohou být podlahy z přírodního kamene, dřevěné podlahy, apod..).
- Zajistěte dobré větrání, nikoliv průvan v místnosti během procesu nanášení detergentu.
- Připravte si potřebné ochranné pomůcky (dle pokynů výrobce detergentu).
Průběžné čištění / mezičištění koberců: iCapsol pro textilní krytiny
Proces „iCapsol“ je vhodný pro krytiny citlivé na vlhkost a vyniká krátkou dobou schnutí a vysokým čisticím výkonem i povrchovým celkovým efektem. Tato metoda může také odstranit nepříjemné pachy pomocí vhodných čisticích prostředků.
Jak tato metoda čištění funguje ?
Během procesu iCapsol se na podlahu nastříká speciální zředěný čisticí prostředek. Je nutné dodržovat pokyny výrobce. Podlaha se pak příčně opracovává protiběžně se otáčejícím válečkovým strojem. Použitý čisticí prostředek zachytí rozpuštěné nečistoty během doby schnutí, která trvá 60 až 120 minut. Následně lze vykrystalizované nečistoty vysát vysavačem na koberce s aktivní kartáčovou hlavou, protože pouze tyto stroje mají dostatečnou intenzitu vysávání právě díky mechanické hlavě která zaijstí "vyčesání" detergentu z vláken koberce.
Metoda zapracování prostředku pomocí padů z mikrovlákna/příze - pro střední čištění koberců
Výhodou čištění mikrovláknovými nebo přízovými ppady spolu s čistícími prostředky bez tenzidů jsou krátké doby schnutí a nízká rychlost opětovného zašpinění vláken. Touto metodou lze také zpracovávat kobercové krytiny citlivé na vlhkost.
Jak tato metoda mechanického zapracování funguje ?
Nejprve se na textil rovnoměrně nanese čisticí prostředek bez povrchově aktivních látek pomocí tlakového postřikovače stroje. Doporučuje se pracovat v úsecích asi 20 metrů čtverečních najednou. Povrch se pak malými krouživými pohyby čistí jednokotoučovým strojem s přízovou nebo mikrovláknovou podložkou (padem). Podložka padu absorbuje nečistoty, čisticí prostředek je zapravován do vlákna.
Po schnnutí je třea celý povrch důkladně vysát vysavačem na koberce s aktivní kartáčovou hlavou, protože pouze tyto stroje mají dostatečnou intenzitu vysávání právě díky mechanické hlavě která zaijstí "vyčesání" detergentu z vláken koberce.
Videoukázka: použití jednokotoučového stroje a iCapsol čističe
TIP – navlhčete vláknitou podložku:
Aby nedošlo k poškození v důsledku nadměrného tření, doporučujeme navlhčit pad čisticím prostředkem.
TIP – urychlení sušení:
Pokud chcete proces schnutí urychlit, můžete vyčištěný povrch znovu přejet suchým padem.
TIP – použijte několik padů:
Účinek čištěnít podložek s jejich používáním klesá. V závislosti na povrchu a úrovni znečištění je proto na jedno čištění potřeba několik padů.
Extrakce rozprašováním s technologií iCapsol
Při rozprašovací extrakci je čisticí prostředek pod tlakem nastříkán na povrchu nebo v případě použití extraktoru do vláken. Zachycené a uvolněné nečistoty je nutné následně vysát. V kombinaci s technologií iCapsol lze proces použít i pro hloubkové čištění koberců, což přinese velmi důkladné čištění koberců. Zároveň je menší potřeba oplachu, takže koberce rychleji schnou. Obvykle se tato technika používá při základním hloubkovém čištění.
VAROVÁNÍ: Suché nečistoty nebo substráty z venkovního prostčedí, nečistoty citlivé na vlhkost by se neměly ošetřovat pomocí rozprašování, protože existuje riziko, že se špína prosákne hlouběji do vláken. Intenzivní vysátí čištěného povrchu před samotným čištěním je proto zde základem.
Hloubkové čištění koberců
Dokonce ani při pravidelném čištění nedosáhne mezičištění vždy požadovaných výsledků. Právě tehdy musíte přijmout další opatření, aby byl váš koberec čistý a přistoupit na hloubkové čištění. Existují tři hlavní způsoby hloubkového čištění, jak udržet vaše koberce čisté a nedotčené co nejdéle. Extrakce rozprašováním, šamponování mokrého koberce nebo kombinovaná metoda, která kombinuje extrakci rozprašováním s metodou mikrovlákna/příze.
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Kobercové a univerzální čističe řady RM
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