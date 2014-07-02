Příslušenství

Přejete si zoptimalizovat a rozšířit možnosti vašich čisticích strojů Kärcher? Pak se nechte inspirovat naší bohatou nabídkou příslušenství. Díky šikovným doplňkům můžete například klasický parní čistič rozšířit na praktický parní čistič oken. Nebo pokud se potřebujete pustit do důkladného čištění koberců, sedaček či matrací, mohly by vás zaujmout doplňkové hubice pro tepovače. A pro klasický, leč opravdu důkladný úklid vám doporučujeme nahlédnout do příslušenství k vysavačům. Tyto i další doplňkové produkty si snadno vyberete dle navigace níže.

Příslušenství k produktům řady Home & Garden

Výhody originálního příslušenství

Nové příslušenství skvěle doplní nebo rozšíří váš stroj jak z řady Home & Garden, tak Professional. Snadno si to pravé vyberete buď ve vyhledávači příslušenství výše, nebo můžete využít níže rozdělovník pro nejoblíbenější kategorie.

Všechno doplňkové příslušenství můžete zakoupit online na našem oficiálním e-shopu jednoduše vložením do košíku, ale i na prodejnách a u našich partnerů. Na vše se samozřejmě vztahuje zákonná záruční lhůta.

> Příslušenství k parním čističům

Příslušenství k podlahovým myčkám a mopům

Příslušenství k vysavačům na okna

> Příslušenství k vysavačům do domácnosti

Příslušenství k tepovačům

Příslušenství k víceúčelovým vysavačům

> Příslušenství k tlakovým myčkám

Příslušenství k zahradní technice

Příslušenství k čerpadlům

Příslušenství mobilním tlakovým myčkám

Příslušenství ke škrabkám na led

Příslušenství k zametačům

Příslušenství k produktům řady Professional

