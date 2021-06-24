Příslušenství pro škrabu na led

Škrabka na led EDI 4 nenajde využití pouze v zimě, ale i v létě spolu s letní sadou na čištění oken.

Pokud sháníte nový disk s čepelí, nebo jiné doplňky, prosím, využijte objednávku náhradních dílů.

Letní sada pro škrabku na led EDI 4

Letní sada pro škrabku na led

Čistý výhled z auta díky letní sadě na čištění skel

 

Ať je zima nebo horko, AKU škrabka na led EDI 4 je připravena na každé počasí. V zimě spolehlivě odstraní námrazu z čelních skel a v letě je zase vyčistí díky letní sadě.

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