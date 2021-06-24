Příslušenství pro škrabu na led
Škrabka na led EDI 4 nenajde využití pouze v zimě, ale i v létě spolu s letní sadou na čištění oken.
Pokud sháníte nový disk s čepelí, nebo jiné doplňky, prosím, využijte objednávku náhradních dílů.
Letní sada pro škrabku na led EDI 4
Čistý výhled z auta díky letní sadě na čištění skel
Ať je zima nebo horko, AKU škrabka na led EDI 4 je připravena na každé počasí. V zimě spolehlivě odstraní námrazu z čelních skel a v letě je zase vyčistí díky letní sadě.
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