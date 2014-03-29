Čištění nádrží, čištění sudů a kontejnerů
Společnost Kärcher již více než 40 let vyrábí spolehlivá a výkonná zařízení na čištění sudů a čištění nádrží všech rozměrů . Jako jednička na trhu v oblasti profesionálních čisticích systémů nabízíme pro každý účel na míru šité řešení na bázi modulárních komponent. Díky naší zkušenosti a vysoké kvalitě naše zařízení pracují účinné a ušetří náklady na energii a provoz. Od poradenství a plánování přes výstavbu a předání zařízení až k údržbě zařízení jsme Vám plně k dispozici. Při tom Vás přesvědčíme inovativními koncepty a rozsáhlým servisem.
Čištění kontejnerů a nádrží v dopravě i průmyslu
Spolehlivé systémy na čištění vnitřků nádrží jsou potřeba jak v oblasti dopravy/logistiky, tak i v chemickém průmyslu. S nárůstem toku zboží v důsledku globalizace stejnou měrou vzrostly i kvalitativní požadavky na čištění. Vedle náročných standardů kvality jako HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) a SQAS (Safety and Quality Assessment System) platí jednotné certifikáty čištění jako ECD (European Cleaning Document), které musejí být trvale dodržovány. Při celkově okolo 200.000 různých látek je to úloha, která si vyžaduje rozsáhlé odborné znalosti. Každé čisticí zařízení Kärcher je koncipováno pro příslušné látky. Důležitým stavebním kamenem zde jsou speciálně navržené čisticí prostředky Kärcher. Zajištění bezpečnosti práce je nedílnou součástí čištění cisteren. Patří sem ochranná opatření při nebezpečí exploze (ATEX) i opatření k čištění odpadního vzduchu a úpravě odpadních vod. Rozmanité požadavky na čisticí zařízení s maximálním přínosem pro zákazníka mohou být realizovány s modulárně strukturovanými systémovými řešeními Kärcher. Díky stavebnicovému systému je možné kdykoliv provést změnu či rozšíření.
Použití
Od čištění vnitřků automobilových nádrží až k čištění polysilikátů nabízí společnost Kärcher mnoho možností použití.
Součástky
Použití kvalitních součástek představuje důležitou základní kompetenci při čištění vnitřků nádrží.
Doporučená zařízení
Na této stránce najdete nabídku našich zařízení, ze kterých bylo celosvětově projektováno a instalováno již přes 250 zařízení.
Cílové skupiny - vždy to správné řešení.
Logistika zboží je celosvětově ústředním úkolem téměř všech odvětví hospodářství. Množství látek v tomto rozmezí jsou obrovská. Tekuté, pastovité, práškové nebo pevné látky. Plněné v tancích, kontejnerech, sudech a nádržích všeho druhu ke skladování, překládce nebo přepravě. Společnost Kärcher nabízí čisticí zařízení pro podniky všech velikostí ve všech odvětvích a pro všechny typy nádrží.
Chemický průmysl a obchod
Léky, laky a barviva, kovy, dřevo, minerální oleje, plasty, lepidla, stavební materiály, beton.
Doprava a logistika
Spedice, skladovací podniky a podniky zabývající se vychystáváním zboží, přeprava sila, přeprava kusového zboží a sypkých materiálů, přeprava betonu, cementu, asfaltu, odpadků a speciální přeprava.
Potravinářský průmysl
Mlékárny a pivovary, výrobci surovin, olejů a tuků, glukózy a škrobu, čokolády, cukru, bílkovin a výživových doplňků, nápojů a šťáv, hotových potravinářských výrobků a krmiv pro zvířata.
Druhy znečištění:
- Tekuté produkty (jako potraviny, oleje, chemické produkty)
- Sypké materiály
- Plyny
Druhy znečištění
- Tekuté produkty (jako potraviny, oleje, chemické produkty)
- Sypké materiály
- Plyny
Čisticí média
- Voda, vodné roztoky (alkalické, kyselé)
- Osmotická voda
- Louhy, kyseliny, rozpouštědla
Potřebujete vyčistit nádrž?
Napište nám. Naši specialisti Vám rádi odpoví nebo doporučí vhodné řešení.
Řešení šitá na míru - od modulárních až po hotové na klíč.
Kärcher zařízení pro čištění nádrží jsou modulární systémová řešení, která jsou zákaznicky specificky navržena dle konkrétního druhu znečištění a četnosti čištění. Prvním krokem k optimálně naplánovanému zařízení je analýza potřeb se zaměřením na kvalitu, bezpečnost provozu a hospodárnost. Engineering – made in Germany.
Nápad, plánování, uvedení do provozu
Úkoly kladené na společnost Kärcher jsou tak rozmanité jako podniky, pro které připravujeme optimální řešení. Doprovázíme Vás od nápadu přes plánování a etapou výstavby až po uvedení do provozu a nepřetržitému provozu zařízení.
Pro důvěru našich zákazníků je rozhodující mnoho realizovaných projektů ve všech myslitelných oblastí čištění vnitřků nádrží. A také skutečnost, že ve společnosti Kärcher mají za partnera celosvětovou technologickou jedničku v oblasti vysokotlakého čištění. Podniky po celém světě a v nejrůznějších odvětvích těží z těchto znalostí řešení.
V souladu s normami, na klíč a účinné
Většina našich zákazníků chce kompletní řešení, tj. zařízení na klíč. Nabízíme jim od moderní, osvědčené a výkonné techniky zařízení až po nabytí provozních povolení dle aktuálně platných norem. Například ve formě ochrany před explozí dle ATEX 94/9 nebo technologii odpadních vod a odpadního vzduchu dle spolkového zákona pro ochranu před imisemi (BImSchG).
Společnost Kärcher dodává všem k tomu patřícím podnikům jako výroba teplé a horké vody, sušení, systémy na ochranu proti pádu a čištění odpadních vod a vzduchu.
Požadavkům na snížení nákladů za energii a snížení emisí CO2 čelíme inovativními a v praxi osvědčenými technologiemi postupů, které zaručují spolehlivý provoz. Speciální čisticí prostředky Kärcher pro čištění nádrží navíc podporují ochranu životního prostředí, hospodárnost a zlepšení výsledku čištění.
„Plug & Play“ – do detailů promyšlený kontejnerový koncept.
Kärcher kontejnerové koncepty jsou mnohokráte osvědčená kompletní řešení na klíč. Zvláštností v koncepci je plně integrovaná stavební technologie kontejneru. Ta nabízí prostorovou nezávislost při současně minimálních nákladech na instalaci a nejvyšší mobilitě - celosvětově. Připraveno okamžitě k použití, jakmile kontejner stojí. Čisticí zařízení Kärcher v kontejneru mohou být kdykoliv modulárně rozšířena. Proto jsou veškeré systémy smontovány dle principu „Plug & Play“.
Účinná řešení
Kärcher kontejnerové koncepty se osvědčily: Všechny nezbytné elektrické přípojky a trubková spojení se nacházejí optimálně dostupné na stěně nádrže.
Součástky od třídy základní až po třídu Premium
Stacionární vysokotlaké komponenty s ohřevem pro vnitřní a vnější čištění nádrží a tanků jsou tisícinásobně ověřené. A díky rozmanitému příslušenství vybaveny pro jakékoliv použití.
Výhody TSC-konceptu:
- Snížené náklady na instalaci
- Vysoká jistota plánování a nákladů
- Maximální flexibilita a mobilita
- Modulární konstrukce s osvědčenými jednotlivými komponentami