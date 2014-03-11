Nejlevnější vysavač na okna

Vysavače na okna
Okenní vysavače se postarají o dokonale čisté skleněné plochy v celé vaší domácnosti, a to bez zbytečné námahy. Každý čistič oken Kärcher při mytí odsává přebytečnou vodu, proto s ním velmi snadno a rychle dosáhnete perfektního výsledku bez zbytků a šmouh. Vysavač na okna je vhodné kombinovat s kvalitním koncentrovaným čističem oken.
Nejen na okna: čistěte snadno i zrcadla, obklady a další hladké povrchy. Vhodný i na odsávání kondenzované vody nebo rozlitých tekutin.
Vysavače na okna Kärcher: Kompletní sortiment
WOW! A všechny hladké povrchy jsou čisté!
Výhody vysavačů na okna Kärcher
Vysavače na okna jsou vynikajícím pomocníkem pro všechny, kdo se potýkají s pravidelným mytím oken. Tyto vysavače jsou navrženy tak, aby vám usnadnily práci a zkrátily čas potřebný na dokonalé čištění oken.
Proč zvolit Kärcher na okna? Tyto vysavače mají špičkový výkon, který vám umožní rychle a snadno vyčistit okna beze šmouh a kapání. Jeho design je velmi kompaktní, což znamená, že se s ním snadno manipuluje a lze ho použít pro různé typy oken.
Aku čističe oken se ne nadarmo řadí mezi nejpopulárnější a nejpoužívanější. Baterie umožňuje dlouhou dobu používání bez nutnosti přerušování práce. Stěrky a speciální čisticí přípravky Kärcher jsou navrženy tak, aby dokázaly odstranit nečistoty, skvrny i mastnotu z vašich oken.
Aku stěrka na okna má i další výhody jako je nízká hmotnost, což z ní dělá ideální nástroj i pro vysoká okna. Navíc při dokoupení nástavce na vysoká okna vás již nepřekvapí nečistoty ani na stropních oknech.
Mytí oken probíhá vždy hygienicky, protože nedochází k přímému kontaktu se špinavou vodou.
Vysavač na mytí oken je jednoduše ideálním nástrojem pro každého, kdo hledá jednoduchý a efektivní způsob, jak udržet okna čistá a lesklá. Bonus: je vhodný i na čištění dalších hladkých povrchů jako jsou zrcadla, varné desky, dveře, dlaždice a stoly.
Čistota bez šmouh. Třikrát rychleji. Nejen pro okna.
✓ Šetří čas a námahu - 3x rychlejší mytí oken než běžnými metodami
✓ Pro čištění bez šmouh, mytí oken, sprchových koutů, zrcadel atd.
✓ Malý a dobře ovladatelný s nízkou hmotností
✓ Žádné kapání díky elektrickému odsávání vody
✓ Dlouhá doba běhu baterie až cca 105 m²
✓ Rychlé a jednoduché vyprázdnění nádržky bez kontaktu se špinavou vodou
✓ Originální kvalita Kärcher od vynálezce AKU stěrky na okna (vysavače na okna)
Aku okenní vysavač Kärcher pro všechny hladké povrchy
Multifunkční všeuměl: bezdrátový okenní vysavač Kärcher kromě oken vyčistí téměř všechny hladké povrchy, jako jsou čelní skla, zrcadla, sprchové kouty, varné desky, skleněné stoly a pracovní desky.
Čištění oken
Mytí oken nebylo ještě nikdy tak jednoduché. Zvolte náš bateriový vysavač na okna pro výsledky beze šmouh během několika sekund.
Čištění sprchových koutů a obkladů
Okenní vysavač zvládne i rychle odsát vodu ze sprchových koutů, obkladů a dlažby.
Odsávání tekutin z hladkého povrchu
Rozlitá voda na stole? Vysavač na okna Kärcher odsaje tekutiny z každého hladkého povrchu.
Odsávání kondenzované vody
Okenní vysavač lze využit i pro odsání přebytečné vlhkosti ze skleněných tabulí.
Modely vysavačů na okna: Který vysavač na okna bude pro vás ten nejlepší?
Pokud vybíráte vysavač na okna, existuje několik faktorů, na které byste se měli zaměřit. Za prvé, určitě zvažte, jaké typy oken chcete mýt. Uvažte také, jak často budete okenní vysavač používat a jak velkou plochu budete potřebovat vyčistit. Níže se můžete podívat na naše top 3 doporučení.
Nejlevnější vysavač na okna
VYSAVAČ NA OKNA WV 1 PLUS D500
- Základní verze pro nenáročné.
- Vhodný malých až do středně velkých domácností.
- Výdrž baterie 25 min.
- Lehký: jen 0,5 kg.
Nejlepší poměr cena/výkon
VYSAVAČ NA OKNA WV 6 PLUS MULTI EDITION
- Vhodný do velkých domácností.
- Výdrž baterie 100 min.
- Lehký: jen 0,8 kg.
- Flexibilní stěrka čistí až po samý okraj.
- Obsahuje náhradní barevné stěrky.
- Zbývající čas baterie se zobrazuje v minutách.
Nejlepší vysavač na okna
VYSAVAČ NA OKNA WV 7 SIGNATURE LINE
- Ideální i do domácností s velkým počtem oken.
- Výdrž baterie 100 min.
- Lehký: jen 0,8 kg.
- Zbývající čas baterie se zobrazuje v minutách.
- Flexibilní stěrka čistí až po samý okraj.
- Zvládne široké i úzké plochy: obsahuje úzkou stěrku.
- Balení navíc obsahuje škrabku na velmi odolné nečistoty a náhradní potah na venkovní plochy.
- Po registraci prodloužená záruka +1 rok
Jak používat vysavač na okna Kärcher
Nástřik
Nejprve navlhčete sklo čisticím prostředkem - nejlépe s postřikovací lahví ze základního vybavení sady bateriového okenního vysavače.
Čištění
Následně špínu (na skle) potahem na stírání z mikrovlákna nebo utěrkou rozpustíte.
Odsávání
Nakonec odsajete znečištěnou vodu bateriovým okenním vysavačem - a hotovo! A okolí? Čisté a bez jediné kapky špinavé vody.
Tip na snadné čistění vysokých oken
I mytí vysokých oken nebo zimních zahrad se může stát hračkou. Už žádné lezení po štaflích a žádný strach z výšek. Okna, obklady i další hladké povrchy ve výšce umyjete pohodlně a bezpečně ze země díky prodlužovací sadě pro vysavače na okna.
1. Složení prodlužovací sady pro vysavač na okna
2. Nastavení požadované délky prodloužení (dosah až 2 metry)
3. Umytí oken pomocí nástřiku čisticího prostředku na nástavec
4. Připevnění vysavače na okna k prodlužovací sadě
5. Vysátí nečistot vysavačem na okna bez kapání a beze šmouh
Profesionální vysavače na okna
Inspirujte se našimi vysavači na okna pro profesionální využití - jsou vhodné pro velkou každodenní zátěž.
