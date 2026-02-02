AKU škrabky na led

Krásné zimní ráno vám již námraza na autě nezkazí. Zapomeňte na zdlouhavé vysvobozování auta z ledového vězení, vezměte na pomoc AKU škrabku a odstraňování ledu půjde jako po másle. Je praktická, kompaktní, připravená kdykoliv zasáhnout a díky LED ukazateli znáte aktuální stav baterie. 

Aku škrabka na led

Ranní námraza bez stresu

Čištění oken vozidla

A v létě čistá okna

Jak odstranit led z čelního skla

Škrábání auta už nemusí být disciplína pro otrlé, nyní se jí můžete zhostit i s úsměvem. Škrabka na led EDI 4 promění váš ranní boj s námrazou v elegantní taneček. Rotující hlavice po lehkém přitlačení snadno, ale šetrně odstraní i silnější vrstvu ledu. Během pár chvil se tak můžete vydat na cesty.

Po opotřebení lze nástavec vyměnit za nový (naleznete mezi náhradními díly), ale jako prevenci doporučujeme celý přístroj uchovávat v ochranném krytu. Stav baterie snadno ověříte pomocí LED signalizace, která vám blikáním oznámí nutnost dobití.

EDI 4 poslouží i za teplého počasí. Díky letní sadě se škrabka promění v účinnou myčku autoskel.

Výhody AKU škrabky na led Kärcher

Jak odstranit odolný led z auta

Díky otočnému kotouči škrabky na led lze snadno odstranit i odolný led na čelních sklech auta.

Elektrická škrabka na led očistí čelní sklo i boční okna.

Vhodné jak pro čelní sklo, tak i pro boční okna automobilu.

Skladování bateriové škrabky na led

Kompaktní, moderní design škrabky na led umožňuje jednoduché, bezpečné zacházení a skladování.

