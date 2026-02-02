AKU škrabky na led
Krásné zimní ráno vám již námraza na autě nezkazí. Zapomeňte na zdlouhavé vysvobozování auta z ledového vězení, vezměte na pomoc AKU škrabku a odstraňování ledu půjde jako po másle. Je praktická, kompaktní, připravená kdykoliv zasáhnout a díky LED ukazateli znáte aktuální stav baterie.
AKU škrabky na led Kärcher: Kompletní sortiment
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství ke škrabce na led
Ranní námraza bez stresu
A v létě čistá okna
Jak odstranit led z čelního skla
Škrábání auta už nemusí být disciplína pro otrlé, nyní se jí můžete zhostit i s úsměvem. Škrabka na led EDI 4 promění váš ranní boj s námrazou v elegantní taneček. Rotující hlavice po lehkém přitlačení snadno, ale šetrně odstraní i silnější vrstvu ledu. Během pár chvil se tak můžete vydat na cesty.
Po opotřebení lze nástavec vyměnit za nový (naleznete mezi náhradními díly), ale jako prevenci doporučujeme celý přístroj uchovávat v ochranném krytu. Stav baterie snadno ověříte pomocí LED signalizace, která vám blikáním oznámí nutnost dobití.
EDI 4 poslouží i za teplého počasí. Díky letní sadě se škrabka promění v účinnou myčku autoskel.
Výhody AKU škrabky na led Kärcher
Díky otočnému kotouči škrabky na led lze snadno odstranit i odolný led na čelních sklech auta.
Vhodné jak pro čelní sklo, tak i pro boční okna automobilu.
Kompaktní, moderní design škrabky na led umožňuje jednoduché, bezpečné zacházení a skladování.
