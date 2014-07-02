Ručně vedené zametací stroje/s odsáváním
Pro čištění dvorů, cest, dílen a hal. Pro správce, řemeslníky, čističe budov a průmysl. Ručně vedené zametací stroje bez a s odsáváním jsou ergonomické a snadno se obsluhují. Zametají bezprašně a důkladně - dokonce i v rozích. Stroje s pohonem pojezdu jsou vhodné pro úklid ploch od 300 m².
Jaký vedený úklidový zametací stroj je ten pravý?
Ručně vedený nebo motorizovaný stroj s pojezdem – který přesně je pro mě ten pravý? Abychom na tuto otázku odpověděli, shrnuli jsme několik indicií:
Typ pohonu
Ručně vedené zametače bez pojezdu tlačí obsluha ručně. Jsou lehké a snadno se s nimi manévruje, protože uživatelé mají kontrolu nad rychlostí a směrem. Náklady na provou tohoto typu stroje jsou téměř nulové. Vedené zametače s pojezdem vyžadují menší fyzickou námahu obsluhy než zametací stroje bez pojezdu. Jsou poháněny baterií nebo benzínovým motorem a náklady na jejich provoz jsou nízké díky jednoduché konstrokci stroje oproti vyšším modelům zametacích strojů.
Oblast pokrytí
Ručně vedené zametací stroje bez pojezdu jsou díky svému ovládání a menšímu objemu zametací nádoby obecně vhodnější v rámci úklidu pro krátkodobé použití i několikrát denně. Na druhou stranu úklidové zametací stroje s pojezdem lze díky většímu objemu nádoby na smetí dobře používat i po delší dobu. Pohon zametacích strojů dále snižuje fyzickou námahu potřebnou při zametání a umožňuje úklid větší plochy během jednoho pracovního cyklu.
Efektivita a rychlost
Vedené zametací stroje bez pojezdu lze efektivně použít pro menší úklidové práce. Čištění větších ploch však zabere více času a stojí obsluhu více energie. Od velikosti přibližně 600 metrů čtverečních jsou stroje s pojezdem obecně rychlejší a efektivnější, pokud jde o čištění.
Manipulace a přeprava
Zametací stroje bez pojezdu i s pojezdem jsou díky malé šířce stroje mimořádně agilní a ovladatelné. Tlačené zametací stroje bez pojezdu však zaujmou nízkou hmotností, která umožňuje přepravu bez větší námahy.
Rozhodující faktory při výběru vhodného typu malého úklidového zametacího stroje:
Celkově lze říci, že jak vedené/tlačené zametací stroje bez pojezdu, tak zametací stroje s pojezdem nabízejí specifické výhody a nevýhody v závislosti na požadavcích příslušného úklidového úkolu. Výběr mezi těmito dvěma modely úklidových strojů závisí na faktorech, jako je:
- velikost čištěné oblasti,
- četnost čištění,
- požadovaná účinnost,
- dostupný rozpočet.
Naopak, vzhledem k podobným rozměrům a vlastnostem modelů v této kategorii úklidových strojů budou méně rozhodující faktory: velikost stroje, mobilita, rychlost úklidu, náklady na provoz.
Oblasti použití úklidových zametacích strojů
Ručně vedené zametací stroje jsou kompaktní a všestranná úklidová zařízení, která mohou pokrýt působivou škálu aplikací. Pro plochy od 200 do 8000 metrů čtverečních nabízejí efektivní řešení pro různé potřeby čištění. Plošný výkon a množství zachycených nečistot se liší v závislosti na stroji a jeho specifické konfiguraci.
Čištění ulic, cest
Čištění ulic je jednou z hlavních oblastí použití ručních zametacích strojů. Jsou mimořádně účinné při odstraňování nečistot, listí, písku a jiných nečistot ze silnic, chodníků a parkovišť. Stroje bez námahy pokrývají velké plochy a značně usnadňují i každodenní úklid.
Podniky a firmy. Areály, vnitřní prostory
V průmyslových závodech, komerčních areálech, firmách přispívají zametače k čistotě a bezpečnosti na pracovišti. Odstraňují prach, třísky a nečistoty v továrnách, skladech, logistických centrech a dalších výrobních zařízeních. To vytváří nejen příjemné pracovní prostředí, ale také minimalizuje potenciální nebezpečí.
Veřejné parky a otevřená prostranství
Zametací stroje se také často používají ve veřejných parcích a na otevřených prostranstvích jako hlavní nebo doplňkový úklidový stroj. Čistí parky, hřiště a sportoviště od listí, trávy, odpadků a dalšího odpadu. Toto opatření pomáhá udržovat prostředí čisté a atraktivní pro návštěvníky.
Obchodní centra a garáže
Z výhod zametacích strojů těží také obchodní centra a parkovací domy. Venkovní vlivy, vysoká aktivita chodců a vozidel často vede k nečistotám a prachu. Zametací stroje nabízejí efektivní řešení, jak udržet tyto oblasti a plochy čisté a zlepšit jejich vzhled a bezpečnost.
Kromě zmíněných aplikací se zametače používají také v řemeslných podnicích, výrobních podnicích a dokonce i na čerpacích stanicích. Jejich všestrannost a účinnost z nich činí základní nástroje k zajištění čistého a dobře udržovaného prostředí v různých kontextech.
"Ručně vedený zametací stroj zvládne práci mnohokrát rychleji než koště – šetří čas i peníze."
Výhody zametače oproti koštěti
Ruční zametací stroj má oproti koštěti řadu výhod. Největší rozdíl je určitě v rychlosti. Ručně vedený zametací stroj zvládne práci mnohokrát* rychleji než koště – šetří vám čas i peníze.
* Efektivita stroje se úměrně zvyšuje s velikostí uklízené plochy
Zametat koštětem je navíc často fyzicky náročné a únavné. Snadná manipulace a ergonomie našich malých úklidových strojů Kärcher zajišťují snadnou práci a ochranu vašich zad. Svalové napětí je minulostí. S pohonem můžete pracovní zátěž ještě více minimalizovat.
Další výhodou ručního zametače je výrazně snížená prašnost vznikající při čištění. Zatímco při úklidu smetákem prach nekontrolovaně poletuje vzduchem, s ručním zametačem je bez oklik veden přímo do prachové nádoby. Nejen, že je to obrovský zdravotní faktor, zlepšuje kvalitu vzduchu a minimalizuje alergické reakce, ale také chrání povrchy před škodlivým usazováním prachu.
Oproti koštěti jsou přednostmi ručního zametače rychlost, nižší pracnost a snížená prašnost.
"Koště nebo fukar jako alternativa? Ne!
Jak bylo řečeno výše, jednou z velkých výhod zametače je výrazně snížená až téměř nulová prašnost, která často doprovází úklid jinými metodami. Smetky běhěm úklidu zametacím strojem končí ve sběrné nádobě, kterou hygienicky a snadno vyprázdníte. Uklizeno je ve dvouch krocích."
Vlastnosti
Produktivita a efektivita
I na malých plochách mohou operátoři těžit z výhod produktivity našich ručne vedených zametacích a zametacích strojů s odsáváním. Ušetříte čas i peníze a také ochráníte svá záda díky ergonomickému designu.
Snadná obsluha, snadná údržba
Naše stroje se vyznačují obzvláště snadnou obsluhou a jsou velmi robustní. Kromě uživatelské přívětivosti bodují malé ručně vedené zametací stroje Kärcher také nekomplikovanou údržbou. Díly podléhající opotřebení, jako je smeták, boční kartáč a filtr, lze rychle a snadno vyměnit, díky čemuž je údržba těchto strojů obzvláště časově a finančně úsporná.
Nízká počáteční investice
Nízká počáteční investice se vyplatí hned několika způsoby. Pracovní doba je zkrácena díky efektivnímu čisticímu výkonu, takže náklady jsou amortizovány v co nejkratším čase. Tato ekonomická perspektiva činí nákup pojízdného zametacího stroje mimořádně ziskovým.
Udržitelné čištění a dlouhá životnost
Zametací stroje Kärcher bodují také velmi dobře, pokud jde o udržitelnost. Jsou navrženy a vyrobeny tak, aby zaujaly svou jedinečnou dlouhou životností. I po letech intenzivního používání fungují stále spolehlivě a efektivně. Jsou také snadno opravitelné. Části podléhající opotřebení, jako je hlavní kartáč a boční kartáč, lze vyměnit a upravit bez velkého úsilí. Zametací stroje Kärcher spotřebují při čištění méně prostředků, protože se při zametání nepoužívá voda ani chemikálie. Jemné nečistoty jsou spolehlivě odfiltrovány pomocí vysoce vyvinutých filtračních systémů, které minimalizují znečištění okolního prostředí prachem. To nejen pomáhá chránit životní prostředí, ale také vytváří příjemnou a zdravou pracovní atmosféru.
