Profesionální zahradní technika

Vybavení a technika, se kterými toho venku zvládnete víc. Přepněte z fukaru na listí na plotostřih nebo sekačku - a jednoduše si vezměte baterii s sebou. Jakékoli baterie ve třídě 36 V jsou vhodné pro všechny stroje řady Kärcher Profesionální Zahradní Techniky. To znamená, že jste vždy okamžitě připraveni k práci. Vysokého výkonu a životnosti našich strojů napájených z baterie dosáhnete nejlepších výsledků pro každou práci. A pracujete ergonomicky a pohodlně s nízkou hlučností. To je kvalita Kärcher pro nejvyšší nároky a vaše individuální požadavky. Přesně ty správné stroje pro všechny profesionální práce při údržbě zahrad.

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Baterie a nabíječky 36 V Battery Power+

Baterie Battery Power+ 36 V lze kromě profesionálních produktů také použít v AKU produktech pro domácnost a zahradu řady Home & Garden.

Profesionální bateriová zahradní technika v akci:

 

36V bateriová platforma Battery Power+ pro výkonné profi AKU stroje Kärcher

Žádné kabely, žádné CO2 emise, nižší hluk a vibrace. To pouze část výhod, které nabízí bateriová technika. Navíc jendu extra výkonnou baterii platformy Battery Power+ lze použít pro celé portfolio AKU strojů řady Professional i případně AKU techniku řady Home & Garden pracujících na stejném napětí. 

36 voltová AKU platforma pro profesionály

Jedna investice. Tisíc možností.

Lithium-iontové baterie s novou 36 voltovou technologií přesvědčí mnoha výhodami: Jsou kompatibilní se všemi pracovními stroji na bateriový pohon, snadno a rychle se vyměňují, jsou mimořádně výkonné a až o 50 procent rychleji nabité než lithium-iontové baterie běžně dostupné na trhu. Z mimořádného výkonu má prospěch především uživatel, díky nízkým celkovým nákladům a vysoké hospodárnosti pak obec.

Baterie versus benzín. Přehled vašich výhod:

  • 0,0 % CO2 emise
    Práce bez dopadu na životní prostředí, žádná spotřeba paliva a žádné spaliny
  • Až o 50 % nižší hlučnost
    Nejlepší předpoklady pro používání v prostředí citlivém na hluk, jako jsou školy, parkové a obytné objekty a v noci..
  • Až o 80 % nižší vibrace
    Nízká úroveň vibrace působí proti únavě uživatele a zaručuje efektivní práci.
  • Až o 90 % nižší náklady
    Zařízení nenáročná na údržbu, žádný benzín a baterie s dlouhou životností zaručují ekonomickou investici.
  • Připravenost ke spuštění v několika sekundách
    Není nutné ruční startování benzinového motoru a doplňování palivové směsi.

 

 

 

36 V AKU nabíječka baterií pro profesionály

Dokonalá souhra

Vhodná nabíječka Battery Power+ 36 voltové série nabízí vedle rychlého nabíjení ještě další komfort: Kontrolky vždy zobrazí aktuální dobu potřebného nabíjení.

Také displej 36 voltových Lithium-iontová Battery Power+ baterií ukazuje, kdy je nutné připojit baterii na nabíjecí stranici. Tak si může být uživatel vždy jistý – a nabitý zároveň. Pro snadné plánování a přesnou práci.

 

 

 

 

Využití profi AKU zahradní techniky pro komunální služby:

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Kärcher jako partner pro města a obce:

Multifunkční nosiče nástaveb a zametací stroje s odsáváním používají naši partneři, jako jsou např. obce a úklidové služby, již léta pro zimní údržbu, péči o zeleň a úklid. Pracovní nářadí s pohonem na baterie je perfektním doplňkem pro všechny práce a jsou každý den dobrým pomocníkem jeho uživatelů. Zejména v těžko přístupných místech.

Myslíme na budoucnost - na přírodu a naše zákazníky.

Neustále pracujeme na nejnovějších inovacích a technologiích. Vzhledem k tomu, trvale udržitelný rozvoj pro nás není jen fráze, ale závazek.

Logický krok: naše bateriové přístroje
Chráníme životní prostředí a uživatele - snížením emisí, vibrací a hlučnosti.

Stroje a služby, které vás nadchnou
Váš osobní obchodně-technický poradce vám vždy pomůže tipem či radou.

Komunální technika Kärcher

Doporučená bateriová technika pro úklid a péči o zeleň:

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Profesionální AKU fukar na listí 36 V

Ruční přístroje napájené bateriemi jsou dokonale sladěny s multifunkčními komunálními stroji Kärcher. AKU fukar na listí pro profesionály LB 930 vyfoukává nečistoty, odpadky a listí z těžce přístupných míst před zametací stroj, který je okamžitě nametá. Touto flexibilní souhrou se nabízí bezpočet možností použití a bezpečná a efektivní práce. Díky dvoumístné kabině u komunálního nosiče nástaveb mohou oba pracovníci pohodlně jet na další místo úklidu.

Plynulá regulace otáček přesně reguluje rychlost foukání a tak je možné fukar použít pro každou příležitos. Proti pevně ulpívajícím nečistotám stačí stisknout jen Turbo tlačítko. Pouhým jedním stisknutím dosáhne fukar maximálního výkonu.

 

Použití:

  • Odstranění listí, nečistot a odpadků
  • Podpora zametacích strojů s vysáváním Kärcherna těžce přístupných místech a pod parkovými lavičkami
  • Možnost práce v oblastech citlivých na hluk jako např. školy, nemocnice a obytné čtvrti

 

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Profesionální AKU řetězová pila 36 V

AKU řetězová pila pro profesionály CS 400 nabízí méně hlučný a bezemisní chod, kompaktní rozměry a překvapivě velký výkon. 

Díky moderní technologii baterií a bezkartáčkovému motoru, který pracuje bez dílů podléhajících opotřebení, má přístroj extrémně nízké nároky na údržbu. Kromě toho je velmi robustní - díky použitému materiálu a konstrukci. Zvláštní ochranu při práci zajišťuje elektrická brzda řetězu. Ta v případě nouze ihned zastaví řetěz a poskytuje tak uživateli dodatečnou ochranu. Automatické mazání řetězu udržitelně pečuje o výrobek a zajišťuje hladký provoz. Rovněž podporuje dlouhou životnost a nevyžaduje žádnou nákladnou údržbu. To šetří čas a peníze.

 

Použití:

  • Odstranění odlomených větví a spadených stromů
  • Prořezávání a zušlechťování stromů a živých plotů
  • Porážení malých a středně velkých stromů

 

 

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Enormní síla pro každé použití.

Díky inovativnímu 36 V bateriovému systému umožňuje nové AKU pracovní nářadí Kärcher neomezenou a flexibilní práci. Baterie v různých výkonnostních třídách jsou optimálně přizpůsobeny potřebám uživatelů.

Kromě vysokého výkonu a vytrvalosti jsou přístroje šetrné k životnímu prostředí a vyznačují se nízkou hladinou hluku. To z nich dělá ideální přístroje pro profesionální používání zejména v oblastech citlivých na hluk.

 

 

 

 

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