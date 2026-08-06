Profesionální zahradní technika
Vybavení a technika, se kterými toho venku zvládnete víc. Přepněte z fukaru na listí na plotostřih nebo sekačku - a jednoduše si vezměte baterii s sebou. Jakékoli baterie ve třídě 36 V jsou vhodné pro všechny stroje řady Kärcher Profesionální Zahradní Techniky. To znamená, že jste vždy okamžitě připraveni k práci. Vysokého výkonu a životnosti našich strojů napájených z baterie dosáhnete nejlepších výsledků pro každou práci. A pracujete ergonomicky a pohodlně s nízkou hlučností. To je kvalita Kärcher pro nejvyšší nároky a vaše individuální požadavky. Přesně ty správné stroje pro všechny profesionální práce při údržbě zahrad.
Baterie a nabíječky 36 V Battery Power+
Baterie Battery Power+ 36 V lze kromě profesionálních produktů také použít v AKU produktech pro domácnost a zahradu řady Home & Garden.
Profesionální bateriová zahradní technika v akci:
36V bateriová platforma Battery Power+ pro výkonné profi AKU stroje Kärcher
Žádné kabely, žádné CO2 emise, nižší hluk a vibrace. To pouze část výhod, které nabízí bateriová technika. Navíc jendu extra výkonnou baterii platformy Battery Power+ lze použít pro celé portfolio AKU strojů řady Professional i případně AKU techniku řady Home & Garden pracujících na stejném napětí.
Jedna investice. Tisíc možností.
Lithium-iontové baterie s novou 36 voltovou technologií přesvědčí mnoha výhodami: Jsou kompatibilní se všemi pracovními stroji na bateriový pohon, snadno a rychle se vyměňují, jsou mimořádně výkonné a až o 50 procent rychleji nabité než lithium-iontové baterie běžně dostupné na trhu. Z mimořádného výkonu má prospěch především uživatel, díky nízkým celkovým nákladům a vysoké hospodárnosti pak obec.
Baterie versus benzín. Přehled vašich výhod:
- 0,0 % CO2 emise
Práce bez dopadu na životní prostředí, žádná spotřeba paliva a žádné spaliny
- Až o 50 % nižší hlučnost
Nejlepší předpoklady pro používání v prostředí citlivém na hluk, jako jsou školy, parkové a obytné objekty a v noci..
- Až o 80 % nižší vibrace
Nízká úroveň vibrace působí proti únavě uživatele a zaručuje efektivní práci.
- Až o 90 % nižší náklady
Zařízení nenáročná na údržbu, žádný benzín a baterie s dlouhou životností zaručují ekonomickou investici.
- Připravenost ke spuštění v několika sekundách
Není nutné ruční startování benzinového motoru a doplňování palivové směsi.
Dokonalá souhra
Vhodná nabíječka Battery Power+ 36 voltové série nabízí vedle rychlého nabíjení ještě další komfort: Kontrolky vždy zobrazí aktuální dobu potřebného nabíjení.
Také displej 36 voltových Lithium-iontová Battery Power+ baterií ukazuje, kdy je nutné připojit baterii na nabíjecí stranici. Tak si může být uživatel vždy jistý – a nabitý zároveň. Pro snadné plánování a přesnou práci.
Využití profi AKU zahradní techniky pro komunální služby:
Kärcher jako partner pro města a obce:
Multifunkční nosiče nástaveb a zametací stroje s odsáváním používají naši partneři, jako jsou např. obce a úklidové služby, již léta pro zimní údržbu, péči o zeleň a úklid. Pracovní nářadí s pohonem na baterie je perfektním doplňkem pro všechny práce a jsou každý den dobrým pomocníkem jeho uživatelů. Zejména v těžko přístupných místech.
Myslíme na budoucnost - na přírodu a naše zákazníky.
Neustále pracujeme na nejnovějších inovacích a technologiích. Vzhledem k tomu, trvale udržitelný rozvoj pro nás není jen fráze, ale závazek.
Logický krok: naše bateriové přístroje
Chráníme životní prostředí a uživatele - snížením emisí, vibrací a hlučnosti.
Stroje a služby, které vás nadchnou
Váš osobní obchodně-technický poradce vám vždy pomůže tipem či radou.
Doporučená bateriová technika pro úklid a péči o zeleň:
Profesionální AKU fukar na listí 36 V
Ruční přístroje napájené bateriemi jsou dokonale sladěny s multifunkčními komunálními stroji Kärcher. AKU fukar na listí pro profesionály LB 930 vyfoukává nečistoty, odpadky a listí z těžce přístupných míst před zametací stroj, který je okamžitě nametá. Touto flexibilní souhrou se nabízí bezpočet možností použití a bezpečná a efektivní práce. Díky dvoumístné kabině u komunálního nosiče nástaveb mohou oba pracovníci pohodlně jet na další místo úklidu.
Plynulá regulace otáček přesně reguluje rychlost foukání a tak je možné fukar použít pro každou příležitos. Proti pevně ulpívajícím nečistotám stačí stisknout jen Turbo tlačítko. Pouhým jedním stisknutím dosáhne fukar maximálního výkonu.
Použití:
- Odstranění listí, nečistot a odpadků
- Podpora zametacích strojů s vysáváním Kärcherna těžce přístupných místech a pod parkovými lavičkami
- Možnost práce v oblastech citlivých na hluk jako např. školy, nemocnice a obytné čtvrti
Profesionální AKU řetězová pila 36 V
AKU řetězová pila pro profesionály CS 400 nabízí méně hlučný a bezemisní chod, kompaktní rozměry a překvapivě velký výkon.
Díky moderní technologii baterií a bezkartáčkovému motoru, který pracuje bez dílů podléhajících opotřebení, má přístroj extrémně nízké nároky na údržbu. Kromě toho je velmi robustní - díky použitému materiálu a konstrukci. Zvláštní ochranu při práci zajišťuje elektrická brzda řetězu. Ta v případě nouze ihned zastaví řetěz a poskytuje tak uživateli dodatečnou ochranu. Automatické mazání řetězu udržitelně pečuje o výrobek a zajišťuje hladký provoz. Rovněž podporuje dlouhou životnost a nevyžaduje žádnou nákladnou údržbu. To šetří čas a peníze.
Použití:
- Odstranění odlomených větví a spadených stromů
- Prořezávání a zušlechťování stromů a živých plotů
- Porážení malých a středně velkých stromů
Video
Enormní síla pro každé použití.
Díky inovativnímu 36 V bateriovému systému umožňuje nové AKU pracovní nářadí Kärcher neomezenou a flexibilní práci. Baterie v různých výkonnostních třídách jsou optimálně přizpůsobeny potřebám uživatelů.
Kromě vysokého výkonu a vytrvalosti jsou přístroje šetrné k životnímu prostředí a vyznačují se nízkou hladinou hluku. To z nich dělá ideální přístroje pro profesionální používání zejména v oblastech citlivých na hluk.
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