KOMUNÁLNÍ NOSIČE PRO NÁSTAVBY
Komunální nosiče pro nástavby Kärcher nabízí rozmanité možnosti použití díky efektivnímu využití kombinace síly, výdrže a mnohostranosti. Stroje jsou speciálně navrženy pro plnění úkolů s důrazem na celoročí provoz.
Komunální stroje - poptávkový formulář
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Perfektní, když to dělá profesionál
Je jedno, kde jsou komunální stroje Kärcher používány, vždy je požadována absolutní profesionalita. S nejintenzivnějšími zkušenostmi za více než deset let s čištěním venkovních prostor je firma Kärcher vynikajícím partnerem.
V neposlední řadě proto, že díky společnému vývoji s praktiky v těchto oborech byla nalezena nejlepší nová řešení. Pro komunální stroje a nástavbová zařízení, která jsou přesně uzpůsobena podle požadavků: výkonná, snadná pro obsluhu, s dlouhou životností a hospodárná.
Vždy o stopu napřed
Obratnost je dobrá. Vysoká obratnost je lepší. Extrémní obratnost díky kloubovému řízení a stoprocentnímu dodržování stopy, to jsou silné stránky firmy Kärcher. Protože u nosičů nástaveb společnosti Kärcher s kloubovým řízením jede zadní vozík 100% ve stopě předního vozu. Jen tak je možné objet každý obrubník a každou překážku, aniž by došlo k jejímu poškození. A díky tomu jsou tyto stroje tak flexibilně použitelné.
Komfort obsluhy na třetí
Nástavbová zařízení jsou u stroje MIC 50 obsluhována buď joystickem nebo třemi ručními pákami. Pro ještě jednodušší a pohodlnější obsluhu lze zvolit ergonomicky umístěné opěrky.
Výhoda díky konfiguraci
Čtyřbodové připojení je určeno pro středně těžká nástavbová zařízení. S tímto připojením je výměna nástavbových zařízení ještě jednodušší a rychlejší..
Snadná obsluha
Obsluha nástavbových zařízení u stroje MIC 84 pomocí joysticku. I u stroje MIC 50 je řízení pomocí joysticku volitelně také k dispozici. Přepínač pro jízdu vpřed a vzad je integrován do joisticku. Tak může řidič ponechat ruku během prací na joysticku. I zde zpříjemňuje práci ergonomická opěrka.
Ideální pro těžká zařízení
Tříbodové připojení pro těžká nástavbová zařízení, jako např. sněhovou frézu je u stroje MIC 84 standardem a volitelně, s nebo bez kopulového trojúhelníku pro MIC 50.
Dobrý standard
Dvoubodové připojení je součástí sériové výbavy strojů MC 50 a MIC 34 C.
Na všech plochách ve správný okamžik
Komunální stroje Kärcher jsou všude mimořádné: na velkých plochách, obtížných plochách, silnicích, cestách, parkovištích, zelených plochách a při zimním úklidu. Každý z těchto robustních strojů vytváří s nástavbovými zařízeními řešení optimalizované podle nasazení z hlediska výkonu, obslužnosti a hospodárnosti. A tím si investice i po létech zachová svoji výkonnost a hodnotu.
Specialisté pro plynulou práci
Firma Kärcher se specializuje na téma mokré čištění. Zde využívá veškerých zkušeností podniku s vedoucím postavením na trhu právě tak jako úzké spolupráce s profesionálními subdodavateli. Výsledkem je kompletní program s nástavbovými zařízeními pro použití s vodou: k čištění ploch jako sportovišť a ulic, pro bodové čištění vysokotlakem a zalévání stromů a zelených ploch.
Zametání, sekání, uklízení po celý rok
Komunální stroje Kärcher umí více než jen profesionálně zametat. Tyto nosiče zařízení pro celoroční používání jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s řidiči. To je důležité pro mimořádný výkon a hospodárnost těchto strojů při nejrůznějších požadavcích: od zametání přes péči o zelené plochy až po zimní úklid.
Ledoví profesionálové proti sněhu a náledí
Všechny naše komunální nosiče nástaveb mají pohon všech kol. Speciálně pro zimní úklid a lepší trakci na sněhu a náledí jsou stroje MIC 45 a MIC 84 vybavené automatickou kontrolou trakce. A mohou tak bezpečně použít veškerou svoji sílu. Společně s originálními nástavbovými zařízeními Kärcher tvoří nepřekonatelnou kombinaci.
Řešení pro každý úkol
Zvláštní úkoly vyžadují zvláštní vybavení. Společně se specializovanými partnery může firma Kärcher poskytnout pro téměř každé použití správné nástavbové zařízení. A kdyby z velkého počtu standardních zařízení nebylo k dispozici žádné řešení, lze kdykoli uskutečnit zvláštní vývoj.