AKU TECHNIKA KÄRCHER

Trápí vás zamotávající se kabely nebo absence připojení do sítě při práci na zahradě? Pak se nechte inspirovat AKU technikou Kärcher. Naše AKU baterie se vyrábějí ve dvou platformách (18 V nebo 36 V), proto nabízí ten správný výkon pro každé zařízení. Díky technologii reálného času budete vždy vědět zbývající čas výdrže i dobití baterie. O dokonalý úklid se postará třeba šikovný multifunkční AKU vysavač, který si poradí se suchými i mokrými nečistotami. AKU sekačka bude pečovat o váš dokonalý trávník a pokud topíte dřevem nebo potřebujete seříznout vzrostlý strom, AKU řetězová pila vám bude vždy k dispozici.

Baterie jsou kompatibilní pro více Kärcher aku strojů, a však pouze 18V baterie s 18V stroji a 36V baterie s 36V stroji.

Bateriová technika Kärcher
LCD display

LCD display na baterii

Zbývající čas v minutách

Zbývající čas v minutách

Úroveň nabití baterie v minutách

Úroveň nabití baterie v minutách

Kapacita baterie v procentech

Kapacita baterie v procentech

Hodnoty vypočítány dle aktuálního zařízení

Hodnoty vypočítány dle aktuálního zařízení

Kompatibilní baterie pro více strojů

Kompatibilní baterie pro více strojů

Kärcher radí


Jak vybrat bateriovou platformu?

> Jak správně pracovat s baterií?

> Nejčastější dotazy k bateriím.

Aku produkty dle kategorií

Aku strunové sekačky

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Aku sekačky na trávu

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Aku víceúčelové vysavače

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Aku sudové čerpadlo

Aku tlakové myčky

Aku zahradní nůžky

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Aku odstraňovače plevele

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Aku řetězové pily

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Aku čističe teras

Aku fukary a vysavače na listí

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Aku postřikovače

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Aku svítilny

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Baterie a nabíječky

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Informace o bateriové platformě Kärcher

Technologie v reálném čase

Bezkonkurenční technologie v reálném čase poskytuje uživatelům detailní informace o provozním stavu a úrovni nabití.

Baterie zobrazují zbývající čas

Zbývající čas v minutách

Uživatel vždy vidí aktuální informaci o zbývající výdrži baterie. Může tak plánovat svou práci, protože ví, kdy bude třeba baterii vyměnit nebo dobít. Doba výdrže na baterii je vypočtena dle aktuálního zařízení.

Kapacita baterie v procentech

Kapacita baterie v procentech

Na první pohled lze přečíst kapacitu baterie.

Úroveň nabití v minutách

Úroveň nabití v minutách

Během nabíjení se na displeji zobrazuje zbývající doba nabíjení. Uživatelé tak mohou přesně vědět, kdy bude baterie připravena k použití.

Technologie reálného času

Technologie reálného času

Připraven ke vzletu: zobrazení zbývající doby běhu a zbývající doby nabíjení - na přesné minuty.

Kärcher Battery Power - vysoce inteligentní a zcela bezpečný

Vysoce výkonné lithium-iontové články a dokonale vyvážený elektronický systém činí baterie Kärcher mimořádně výkonné.

Bez jakéhokoliv nepříjemného kabelu nabízejí bateriová zařízení maximální volnost pohybu a jsou připravena k okamžitému použití. Díky inovativní technologii Kärcher v reálném čase lze na první pohled zkontrolovat stav baterie: integrovaný LCD displej zobrazuje, o kolik déle, v minutách můžete pokračovat v práci s aktuální baterií. Na nabíječce akumulátorů se na displeji baterie zobrazuje, jak dlouho zbývá do nabití baterie - přesně na minutu.

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Kompletní sortiment

AKU vysavače na mokré a suché nečistoty

> AKU vysavače na mokré a suché nečistoty
AKU tlakové myčky

> AKU tlakové myčky
AKU mobilní tlakové myčky

> AKU mobilní tlakové myčky
AKU tepovače

> AKU tepovače
AKU sekačky na trávu

> AKU sekačky na trávu
AKU strunové sekačky

> AKU strunové sekačky
AKU čističe teras

> AKU čističe teras
AKU nůžky na živý plot

> AKU nůžky na živý plot
AKU nůžky na trávu

> AKU nůžky na trávu
AKU nůžky na větve

> AKU nůžky a pilky na větve
AKU řetězové pily

> AKU řetězové pily
AKU odstraňovače plevele

> AKU odstraňovače plevele
AKU fukary na listí

> AKU fukary na listí
Aku postřikovače

> AKU postřikovače
Aku svítilna

> AKU svítilny
AKU zahradní technika pro profesionály
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