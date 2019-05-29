AKU TECHNIKA KÄRCHER
Trápí vás zamotávající se kabely nebo absence připojení do sítě při práci na zahradě? Pak se nechte inspirovat AKU technikou Kärcher. Naše AKU baterie se vyrábějí ve dvou platformách (18 V nebo 36 V), proto nabízí ten správný výkon pro každé zařízení. Díky technologii reálného času budete vždy vědět zbývající čas výdrže i dobití baterie. O dokonalý úklid se postará třeba šikovný multifunkční AKU vysavač, který si poradí se suchými i mokrými nečistotami. AKU sekačka bude pečovat o váš dokonalý trávník a pokud topíte dřevem nebo potřebujete seříznout vzrostlý strom, AKU řetězová pila vám bude vždy k dispozici.
Baterie jsou kompatibilní pro více Kärcher aku strojů, a však pouze 18V baterie s 18V stroji a 36V baterie s 36V stroji.
LCD display na baterii
Zbývající čas v minutách
Úroveň nabití baterie v minutách
Kapacita baterie v procentech
Hodnoty vypočítány dle aktuálního zařízení
Kompatibilní baterie pro více strojů
Aku produkty dle kategorií
Aku strunové sekačky
Aku sekačky na trávu
Aku víceúčelové vysavače
Aku sudové čerpadlo
Aku tlakové myčky
Aku zahradní nůžky
Aku odstraňovače plevele
Aku řetězové pily
Aku čističe teras
Aku fukary a vysavače na listí
Aku postřikovače
Aku svítilny
Baterie a nabíječky
Informace o bateriové platformě Kärcher
Technologie v reálném čase
Bezkonkurenční technologie v reálném čase poskytuje uživatelům detailní informace o provozním stavu a úrovni nabití.
Zbývající čas v minutách
Uživatel vždy vidí aktuální informaci o zbývající výdrži baterie. Může tak plánovat svou práci, protože ví, kdy bude třeba baterii vyměnit nebo dobít. Doba výdrže na baterii je vypočtena dle aktuálního zařízení.
Kapacita baterie v procentech
Na první pohled lze přečíst kapacitu baterie.
Úroveň nabití v minutách
Během nabíjení se na displeji zobrazuje zbývající doba nabíjení. Uživatelé tak mohou přesně vědět, kdy bude baterie připravena k použití.
Technologie reálného času
Připraven ke vzletu: zobrazení zbývající doby běhu a zbývající doby nabíjení - na přesné minuty.
Kärcher Battery Power - vysoce inteligentní a zcela bezpečný
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