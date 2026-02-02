AKU nůžky na živý plot
Bateriové plotostřihy Kärcher zajistí úhledně upravené živé ploty, které budou ozdobou celé zahrady. Jsou snadno ovladatelné, ergonomické a díky AKU bateriové platformě se s nimi dostanete do všech koutů zahrady bez toho, aniž by vás omezoval kabel, nebo zplodiny z benzínu.
Bateriové platformy Kärcher jsou kombinovatelné s další zahradní technikou Kärcher. Vždy lze kombinovat jen stroje 18 V anebo 36 V.
Nůžky na živý plot Kärcher – bez baterie
Nůžky na živý plot Kärcher – sety s baterií
Funkce nůžek na živý plot
Otočná rukojeť o 180° uleví rukám a ramenům.
Můžete si vybrat mezi maximálním výkonem a maximální rychlostí.
Lištou lze řezané větve a větvičky nasměrovat správným směrem.
Chránič špičky čepele zabraňuje poškození budov a samotné čepele.
Funkce řezání je zvláště praktická pro živé ploty s občasnějšími silnějšími větvemi.
Lithium-iontová baterie je součástí kombinovatelné bateriové platformy Kärcher Battery Power.
Funkce teleskopických nůžek na trávu
Prodloužení: pro snadné stříhání vysokých živých plotů. Zámek pro rychlé uvolnění a praktické složení.
Nastavitelná řezací hlava: 4 úhly náklonu až 115° pro řezání různých tvarů živých plotů.
Shrnovací lišta: odřezky pohodlně přistávají před živým plotem a ne v živém plotu.
Funkce řezání: díky integrované funkci řezání lze řezat i silnější větve.
Ramenní popruh: optimální rozložení hmotnosti, které při dlouhých pracích odlehčí paži uživatelů.
Chránič špičky čepele: chrání čepel a zabraňuje poškození budov a podlahy.
18 V Kärcher Battery Power
Nůžky na živý plot HGE 18-45 – set s baterií
Lehký pro pohodlnou manipulaci bez námahy: nůžky na živý plot HGE 18-45 s kosočtvercovou čepelí pro přesné řezání.
Napětí baterie: 18 V
Řezná délka: 45 cm
Rozteč zubů: 18 mm
Výkon na jedno nabití baterie: max. 250 m *
Otočná rukojeť: ne
Dvoustupňová regulace rychlosti: ne
Shrnovací lišta: ne
* Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 2,5Ah baterií Kärcher.
Nůžky na živý plot HGE 18-50 – set s baterií
Plotostřih HGE 18-50: 180° otočná rukojeť a shrnovací lišta zajišťují pohodlné stříhání živých plotů.
Napětí baterie: 18 V
Řezná délka: 50 cm
Rozteč zubů: 22 mm
Výkon na jedno nabití baterie: max. 325 m *
Otočná rukojeť: ano
Dvoustupňová regulace rychlosti: ne
Shrnovací lišta: ano
*Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 2,5Ah baterií Kärcher.
Teleskopické nůžky na živý plot PHG 18-45 Battery
S teleskopickým plotostřihem PHG 18-45 nepotřebujete žebřík. Nastavitelná řezací hlava umožňuje pohodlně seříznout boky, horní a dolní část živého plotu ze země - ideální pro vysoké, široké ploty.
Napětí baterie: 18 V
Řezná délka: 45 cm
Rozteč zubů: 18 mm
Výkon na jedno nabití baterie: max. 250 m *
Nastavitelná řezná hlava: ano, 115 °
Shrnovací lišta: ano
* Maximální výkon s vyměnitelnou 18V / 2,5Ah baterií Kärcher.
36 V Kärcher Battery Power
Plotostřih HGE 36-60 – set s baterií
Pro velké živé ploty si vyberte HGE 36-60 s výkonnou 36V baterií. Je vybaven otočnou zadní rukojetí o 180°, shrnovací lištou a dvojstupňovým řízením rychlosti.
Napětí baterie: 36 V
Řezná délka: 60 cm
Rozteč zubů: 26 mm
Výkon na jedno nabití baterie: max. 600 m *
Otočná zadní rukojeť: ano
Dvoustupňové řízení rychlosti: ano
Shrnovací lišta: ano
* Maximální výkon s vyměnitelnou 36V / 2,5Ah baterií Kärcher.
Kärcher Battery Power bateriové platformy
