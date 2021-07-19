AKU zahradní technika 36 V

36V platforma akumulátorů Kärcher Battery Power se může pochlubit výkonnými zařízeními pro úklid a zahradnické práce, které jsou vhodné pro velké zahrady a venkovní plochy. Zařízení jsou kompatibilní s baterií 36 V / 2,5 Ah a baterií 36 V / 5,0 Ah. Jediná baterie postačí pro několik přístrojů, jako jsou strunové sekačky, tlakové myčky nebo plotostřihy.

Baterie 36 V

Nabídka produktů platformy 36 V

Sety s baterií:

Produkty bez baterie:

AKU zahradní technika pro profesionály
